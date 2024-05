Ob die Hamburger CDU bei der Bezirkswahl ein Comeback erlebt? Die Konservativen sind zumindest auf Bundesebene wieder ziemlich im Trend. Der ständige Zoff in der Ampel sorgt für Umfragewerte um die 30 Prozent. Der MOPO liegt eine erste Prognose für die Bezirkswahl vor – und sie hat sich in den Hochburgen der Partei umgehört.

„Schluss mit Verkehrschaos. Diesmal CDU wählen“, steht auf einem schlichten Wahlplakat am Straßenrand. Verkehr, Sicherheit und Wirtschaft sind die drei großen Themen im CDU-Bezirkswahlkampf. Damit könnte die Partei bei vielen Hamburgern einen Nerv treffen.

Bezirkswahl: Erste Prognose für Hamburger CDU

Die Prognose des Berliner Instituts „Wahlkreisprognose“ sagt der Elb-Union in fast allen Bezirken einen Aufwärtstrend voraus. Vor allem in Bergedorf, Harburg und Wandsbek, wo die CDU zwar traditionell stark ist, bislang aber nicht mitregiert.

Die Vorhersage im Detail: Bergedorf 26,5 Prozent (2019 waren es 24,3), Harburg 24,5 Prozent (19,4), Wandsbek 24,5 Prozent (22,2), Hamburg-Nord 23,5 Prozent (17,5), Altona 18 Prozent (16,6), Hamburg-Mitte 13,5 Prozent (12,1), Eimsbüttel 12,5 Prozent (16,3).

Das Institut ermittelt seine Prognosen auf Basis von Online-Befragungen und mit einem Algorithmus. Da bei einer Bezirkswahl nicht so viele Menschen wählen gehen – etwa im Vergleich zu einer Bundestagswahl, zeigen die Daten einen eher groben Trend. Schon wenige Menschen, die sich anders verhalten als die in der Umfrage, können zu größeren Schwankungen führen.

Bergedorf, Harburg, Wandsbek: Die CDU-Hochburgen

Wie aber ist die Stimmung in den CDU-Hochburgen? In Bergedorf ist der Streit um den neuen Stadtteil Oberbillwerder das große Wahlkampfthema. Die Ampel-Koalition im Bezirk wäre fast daran zerbrochen.

Auf dieser Fläche im Bezirk Bergedorf soll der neue Stadtteil Oberbillwerder entstehen (Archivbild). dpa Auf dieser Fläche im Bezirk Bergedorf soll der neue Stadtteil Oberbillwerder entstehen (Archivbild).

„Wir sind eine der wenigen Parteien, die sich klar gegen Oberbillwerder aussprechen“, sagt Fraktionschef Julian Emrich. Wohnraum müsse durch Nachverdichtung geschaffen werden, nicht durch den Bau eines komplett neuen Stadtteils. Emrich rechnet diesmal mit einem besseren Ergebnis und hofft auf die Rückkehr zu wechselnden Mehrheiten, wie es vor der Ampel im Bezirk der Fall war.

Die Harburger CDU will sich der Sicherheit in den Parks und im Zentrum des Bezirks widmen, wo es in der Vergangenheit unter anderem häufiger zu Messerstechereien kam.

„Wir wollen den bezirklichen Ordnungsdienst wieder einführen, damit die Polizei entlasten und für mehr Sicherheit und Ordnung sorgen“, sagt Spitzenkandidat Rainer Bliefernicht. Die Belebung der Harburger Innenstadt steht auch auf seiner Agenda, weil dort immer mehr Läden dichtmachen. Der Bundestrend stimmt Bliefernicht zuversichtlich.

In Harburg kam es 2023 an Halloween zu schweren Krawallen (Archivbild). dpa In Harburg kam es 2023 an Halloween zu schweren Krawallen (Archivbild).

Wandsbeks Fraktionschefin Natalie Hochheim setzt vor allem auf das Thema Verkehr. „Da gibt es viele Beschwerden“, sagt sie. Ob der Umbau der Rodigallee, die Arbeiten für die U5 oder die Sanierung der Wellingsbütteler Landstraße – die Wandsbeker sind genervt.

Um die 30 Prozent im Bundestrend

Bei der letzten Wahl 2019 musste die Union in allen sieben Bezirken Verluste verkraften. Die Grünen verzeichneten dagegen nicht nur im Bund, sondern auch in Hamburg ein dickes Plus. Geholfen hatte ihnen auch, dass Aktivisten wie „Fridays for Future“ damals das grüne Gewissen auf die Straße trugen. Die CDU wurde nur in Hamburg-Mitte Teil der Regierung. Dort zerlegten sich die Grünen nach einem starken Wahlergebnis selbst.

Jetzt wendet der ständige Zoff der Ampel, sei es um das Heizungsgesetz oder die Rente, den grünen Auftrieb. In aktuellen Umfragen erreicht die CDU im Bund Traumwerte von um die 30 Prozent. Eins zu eins auf Hamburg übertragen lassen sich solche Werte nicht zwingend, sie zeigen aber, in welche Richtung es gehen kann.

„Unser Ziel ist es, unsere Ausgangslage in allen Bezirken zu verbessern, sodass wir dort wieder aktiv mitgestalten können“, sagt CDU-Landes- und Fraktionschef Dennis Thering. „In Mitte koalieren wir sehr erfolgreich mit SPD und FDP zusammen, ein Modell, das wir uns auch in anderen Bezirken vorstellen können.“