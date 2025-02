Angezündete und beschmierte Plakate, Farbattacken und Beschimpfungen: Nach dem Migrationsantrag der Union im Bund haben die Aggressionen gegen Hamburgs CDU-Wahlkämpfer deutlich zugenommen. „Manche trauen sich nicht mehr an die Infostände“, sagt CDU-Chef Dennis Thering am Dienstag im Interview mit der MOPO. Einige Wahlkampfstände wurden vorsorglich abgesagt. Im Gespräch sagt Thering, wie er selbst attackiert wurde, ob er weiterhin zum Merz-Kurs steht und was er jetzt von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) fordert.