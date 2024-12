Er sorgte für Parkplatz-Zoff in Hoheluft, polarisierte mit Plänen für Wohnungsbau im Langenhorner Diekmoor und stritt um ein Café in Groß Borstel: Michael Werner-Boelz (57) hat als Bezirkschef in Hamburg-Nord häufig für Wirbel gesorgt. Privat erregte er Aufsehen, als Werner-Boelz wegen eines Nacktfotos erpresst wurde. Jetzt haben SPD, CDU und FDP ihn in der Bezirksversammlung abgewählt – und direkt eine Nachfolgerin bestimmt.