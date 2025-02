Für die SPD haben die Hamburger in ihren Wahllokalen bei der Bundestagswahl die meisten Kreuze gesetzt. Trotzdem muss die Partei mit Verlusten kämpfen. Den Norden der Stadt hat sich nach Auszählung des vorläufigen Endergebnisses allerdings eine andere Partei erobert. Im Süden gibt es sogar Stadtteile, in denen Linke oder AfD die Nase vorn haben. Auf unserer interaktiven Karte sehen Sie, welche Partei in Ihrem Wahllokal wie abgeschnitten hat.