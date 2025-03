Bürgerschaftswahl 2025: Ergebnisse des Wahlkreises 15: Bergedorf

Bergedorf ist die Kleinstadt in der Großstadt: Zwischen Fachwerkhäusern, Villen am Waldrand, Plattenbauten und Agrarflächen treffen am östlichen Stadtrand die verschiedensten Milieus aufeinander. Von allen 17 Wahlkreisen hat Bergedorf die niedrigste Einwohnerdichte.

Bei der Bürgerschaftswahl 2020 lag die SPD hier mit 42,1 Prozent klar vorne. Auf Platz zwei folgten weit abgeschlagen die Grünen mit 17,0 Prozent – knapp vor der CDU, die 15,1 Prozent erzielte. Die Linke und die AfD lagen bei 7,3 beziehungsweise 7,8 Prozent. Die Freien Demokraten erzielten 4,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung 2020: 58,1 Prozent.

Hier kommen Sie zurück zur Übersicht: Bürgerschaftswahl 2025: So wurde in Ihrem Wahlkreis gewählt