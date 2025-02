„Die Brandmauer zur AfD darf nicht bröckeln“: Diesen Satz von SPD-Kanzler Olaf Scholz sollen die Genossen in Hamburg-Eimsbüttel in der vergangenen Wahlperiode nicht beherzigt haben. In einer Sitzung hatten sie sich einem Antrag von CDU und FDP angeschlossen – wobei zuletzt die AfD das Zünglein an der Waage war. In Eimsbüttel zeigt sich, wie wackelige Mehrheiten und Streit zwischen Fraktionen der AfD in die Karten spielen – und es geht es weiter rund.