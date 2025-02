Ganz Altona war mit dem SPD-Kandidaten Sören Platten zuplakatiert – aber gewonnen hat eine Frau, die nicht lauthals auf die Tonne haut: Linda Heitmann von den Grünen hat zum zweiten Mal das Direktmandat geholt. Der MOPO erklärt sie, warum sie froh ist, dass die Grünen in Berlin nicht in der Regierung sein werden und was sie für die Hamburg-Wahl befürchtet.