Zu wenige Wohnungen, zu hohe Mieten: Schon längst ist Wohnen in Hamburg zum Luxus geworden. Gleichzeitig stocken immer mehr große Vorzeige-Projekte in der Stadt, werden nicht vollendet oder gar nicht erst angefangen. Im MOPO-Interview erklärt Bausenatorin Karen Pein (SPD), wie mit dem neuen „Hamburg Standard“ die Baukosten um ein Drittel sinken sollen, welches neue Quartier damit schon bald entsteht – und spricht sich so deutlich wie nie für den umstrittenen neuen Stadtteil Oberbillwerder aus.