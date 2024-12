„Heute machen wir den Reigen komplett”, sagte Amira Mohamed Ali, Bundesvorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Samstag im Bürgersaal Wandsbek. Das BSW hat in Hamburg seinen bundesweit letzten Landesverband gegründet und eine Liste für die Bürgerschaftswahl aufgestellt. Ein Reigen in mehreren Akten wurde es wirklich: Denn einige BSWler hatten schon vor einer Woche in Hamburg gegen den Willen der Bundesspitze ein eigenen Landesverband gegründet – und sorgten mit ihren Aktionen am Samstag für ordentlich Furore, sogar die Polizei musste anrücken.