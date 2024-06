Mehr als 200 Parteien sind zurzeit im Europäischen Parlament vertreten, darunter 13 deutsche. Da es bei der kommenden Wahl auch noch keine Sperrklausel gibt, können Parteien schon ins Parlament einzuziehen, wenn sie nur 0,5 Prozent der Stimmen haben – so war es zumindest 2019. Auch in diesem Jahr treten wieder viele neue oder kleine Parteien an. Die wohl prominenteste mit den größten Aussichten auf Erfolg ist das Bündnis Sahra Wagenknecht. Aber sagen Ihnen auch diese Namen was?