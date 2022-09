Altona: Vorsitzende der Linksfraktion tritt zurück

Es ist viel los bei der Linkspartei in diesen Tagen: Streit auf dem Parteitag in Hamburg, der Parteiaustritt vom Finanzexperten Fabio De Masi – und auch in der Altonaer Bezirksversammlung wechselt das Personal. Thérèse Fiedler, Fraktionsvorsitzende der Linken, legt alle Ämter nieder.

Anders als De Masi, der der Linkspartei am Dienstag „eklatantes Versagen“ vorwarf, hat sich Fiedler nach Angaben ihrer Fraktion nicht aus politischen, sondern aus persönlichen Gründen für einen Rücktritt entschieden. Fiedler habe lange mit der Entscheidung gerungen und sie vor eineinhalb Wochen zunächst nur im kleinen Kreis mitgeteilt, hieß es gegenüber der MOPO.

„Die vergangenen drei Jahre waren eine wilde Reise“, wird Fiedler in einer Pressemitteilung der Fraktion zitiert, „Neufindung der Fraktion, Corona, Klimakatastrophe, Ukraine-Krieg: All das waren immense Herausforderungen, denen ich auch als Fraktionsvorsitzende nicht immer so begegnen konnte, wie ich das wollte.“ Eine arbeitsreiche Zeit für die Rechtsanwältin, die jetzt einen Schlussstrich zieht.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Linke zwischen Abrechnung und Aufbruch – Parteitag mit absurden Momenten

Ihr Nachfolger wird ihr bisheriger Stellvertreter, Karsten Strasser. Fiedler betont, ihren Nachfolger unterstützen und dem Bezirksverband erhalten bleiben zu wollen. „Wir verlieren eine unglaublich engagierte Kämpferin für soziale Gerechtigkeit“, sagt Bezirkssprecherin Suzana Kamperidis über Fiedler. „Wir danken Thérèse für ihre Zeit, ihre Ideen und ihren Einsatz und freuen uns, dass sie uns zumindest als Mitkämpferin erhalten bleibt.“ (abu)