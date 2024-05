208 Wohnungen gehen im neuen Louisenquartier in Hamm demnächst in die Vermietung und es werden sich wieder viel zu viele Interessenten auf das begrenzte Wohnungsangebot melden – das ist Alltag in Hamburg. Doch aktuell kommt es in der Stadt zu einer überraschenden neuen Entwicklung, wie eine jährliche Mieten-Auswertung ergibt. Und dieser Trend verschärft das Problem noch einmal.

208 Wohnungen gehen im neuen Louisenquartier in Hamm demnächst in die Vermietung und es werden sich wieder viel zu viele Interessenten auf das begrenzte Wohnungsangebot melden – das ist Alltag in Hamburg. Doch aktuell kommt es in der Stadt zu einer neuen Entwicklung, wie eine jährliche Mieten-Auswertung ergibt. Und dieser Trend verschärft das Problem noch einmal.

Das neue „Luisenquartier“ liegt zwischen Hammer Landstraße, Luisenweg und Pröbenweg, nahe der U-Bahn-Station „Hammer Kirche“. Jetzt war Richtfest für die 208 Mietwohnungen in mehreren fünf- bis sechsgeschossigen Wohnhäusern mit großem Innenhof. 68 dieser Wohnungen sind gefördert und mietpreisgebunden (1. und 2. Förderweg), die anderen sind frei finanziert und das Unternehmen hat auf MOPO-Nachfrage noch keine Preise nennen wollen. Die Vermietung startet in Kürze, die neuen Mieter können schon Ende des Jahres einziehen.

Wenn diese Wohnungen jetzt vom Bauherrn, der Firma Herrmann-Friedrich Bruhn angeboten werden, dann sorgen sie zumindest für ein wenig Linderung auf dem knappen Wohnungsmarkt. Und sind damit auch eine Rarität. Denn wie die jährliche Inserate-Auswertung des Gymnasiums Ohmoor ergab, sind in diesem Frühjahr plötzlich viel weniger Wohnungen im Angebot, als noch im Frühjahr 2023. Beim Grund lässt sich nur spekulieren.

Ohmoor konnte ein Drittel weniger Inserate auswerten

„Für unsere Auswertung haben wir sonst ein Drittel mehr Inserate von Immowelt bekommen, als in diesem Frühjahr“, sagt Carl Bautsch, der das Mieten-Projekt des Geographie-Kurses in der 11. Klasse betreut. So konnten diesmal „nur“ 800 statt 1300 Inserate der Monate Februar und März nach Mietpreisen ausgewertet werden. Und auch bei den von den Schülern selbst in verschiedenen Portalen gesuchten Wohnungsanzeigen gab es deutlich weniger Angebote.

„An der nachlassenden Bautätigkeit kann diese Entwicklung nicht liegen, das würde sich nicht so gravierend auf die Zahlen auswirken“, sagt Rolf Bosse, Geschäftsführer des Mietervereins zu Hamburg zum überraschenden Inserate-Schrumpf. Er geht davon aus, dass sich einfach jeder dreimal überlegt, bevor er in der aktuellen Situation umzieht. „Es kann nur teurer werden und da bleibt man lieber in der angestammten Wohnung.“ Damit erstarre der Wohnungsmarkt.

Das könnte Sie auch interessieren: Erst Prozess, dann Panne: Wann kommt Oberbillwerder?

Das kann laut Mieterverein nicht gut sein. Obwohl es auf den ersten Blick auch positive Effekte zu geben scheint. So können die Mieten ja nicht so stark steigen, wenn weniger Menschen die Wohnung wechseln und es zu weniger Neuverträgen kommt. Bosse: „Aber Bewegung muss ja möglich sein. Wer sich trennt, oder einen neuen Arbeitsort hat oder die Kinder ziehen aus – es gibt viele gute Gründe für Umzüge.“

Ein möglicher Grund für das Inserate-Schrumpfen könnte aber auch sein, dass immer mehr Wohnungen gar nicht erst auf den Markt kommen. Sie werden vom Vormieter bereits neue Mieter vermittelt oder über Beziehungen kommen neue Verträge zustande. Schließlich macht es das auch für den Vermieter leichter, als extra zu inserieren und Besichtigungen zu arrangieren. Bosse: „Das ist sicherlich auch ein Effekt, der zunimmt.“ Er bezeichnet diese Vergabe über Vitamin B als besorgniserregende Entwicklung. „Wenn man in Hamburg nur noch über Vitamin B eine bezahlbare Wohnung bekommt, das wäre ja furchtbar und würde für viel Diskriminierung sorgen.“