Seit fast vier Wochen müssen Anwohner und Schulkinder durch die nach starken Regen- und Schneefällen dauerhaft geflutete Unterführung am stillgelegten Wandsbeker Bahnhof in Marienthal waten. Viele sind schon ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Am Dienstag reagierte die Bahn endlich und pumpte tausende Liter weg – nachhaltig ist diese Lösung allerdings nicht.

Die MOPO berichtete bereits am Montag über die nassen Zustände an der Unterführung, die die Seydeckreihe mit der Straße Bahngärten verbindet. In der Nähe gibt es zwei Grundschulen und zwei Gymnasien, jeden Morgen versuchten daher hunderte Schülerinnen und Schüler, irgendwie von der einen auf die andere Seite zu kommen.

Marienthal: Unterführung am Bahnhof seit Wochen unter Wasser

Trockenen Fußes war das allerdings an keiner Stelle mehr möglich, teils stand das Wasser bis zu 18 Zentimeter hoch. Die Eltern halfen sich daher gegenseitig, schoben die kleineren Kinder eins nach dem anderen mit dem Fahrrad hindurch. Radfahrer drehten entweder um oder radelten tapfer durch die Wassermassen.

In der Unterführung am stillgelegten Wandsbeker Bahnhof steht seit Wochen das Wasser. Ann-Kathrin Bonz hat immer wieder versucht, die Verantwortlichen zu erreichen.

Ein Bahnsprecher versprach gegenüber der MOPO die baldige Reparatur der kaputten Pumpanlage. Am Dienstagmorgen stand dann plötzlich ein großer Tankwagen vor der Unterführung, der insgesamt 40.000 Liter Regenwasser abpumpte und in Gullis leitete.

Trockengelegt: Am Dienstagmorgen war das Wasser in der Unterführung am stillgelegten Wandsbeker Bahnhof abgepumpt – lief aber schnell nach.

Warum war das nicht früher möglich? „Das Abpumpen mittels Tankwagen wurde bereits zuvor in Erwägung gezogen, aber verworfen, da wir die Befürchtung hatten, dass das Wasser direkt wieder nachläuft“, erklärt ein Bahnsprecher. „Wir haben es nun dennoch versucht. Leider läuft das Wasser sehr schnell wieder nach.“ Und tatsächlich: Am Mittwochmorgen war das Wasser wieder da.

Bahn pumpt Wassermassen am Wandsbeker Bahnhof weg

„Sobald die Pumpanlage wieder temporär mit Strom versorgt wird, wird sich die Situation vor Ort bessern“, verspricht der Bahnsprecher. Allerdings sei der Schacht in einer Böschung bisher nicht zugänglich gewesen. „Dieser ist nun freigelegt.“ In der nächsten Woche werde die Stromversorgung organisiert – dann wird es in der Unterführung auch endlich nicht mehr stockdunkel sein.

Der alte Wandsbeker Bahnhof wurde im Dezember 2021 endgültig stillgelegt, vorher hielt dort die Regionalbahnlinie RB81. Die Station soll künftig Platz machen für die beiden Gleise der neuen S-Bahn-Linie S4. Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude bleibt erhalten, die Gleise werden derzeit zurückgebaut.