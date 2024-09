Plötzlich doppelt so teuer: So eine Mogelpackung gab’s noch nie!

Das ist schon dreist: Der Discounter Aldi Nord hat den Preis der Waffelblättchen seiner Eigenmarke Biscotto mal eben so verdoppelt – aber so geschickt, dass es für den Kunden erstmal nicht zu erkennen ist. Das schockiert auch die Verbraucherzentrale – vor allem mit Blick auf die dünne Ausrede des Unternehmens.

Bei den Biscotto-Waffelblättchen handelt es sich um dünne, mit Zartbitterschokolade ummantelte Gebäckscheiben. 200 Gramm davon konnte man in der vergangenen Herbst-/Winter-Saison noch für 1,99 Euro bekommen, schreibt die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH). Jetzt sind in der Packung auf einmal nur noch 100 Gramm – aber zum selben Preis.

„Das hat es in der fast 20-jährigen Geschichte unserer Mogelpackungsliste ganz selten gegeben – wenn überhaupt bei Markenprodukten, aber noch nie bei einem Produkt eines Discounters“, schreibt die VZHH.

Der Vergleich zeigt: Der gleiche Preis wird verlangt für die Hälfte der Menge.

Die hat den Discounter natürlich auch gefragt, wie so etwas sein kann. „Der angepasste Inhalt ist für unsere Kunden durch eine neue Verpackungsgröße und -form deutlich erkennbar. Mit der Anpassung folgen wir der am Markt üblichen Verpackungsgröße. Aufgrund der sehr stark gestiegenen Rohstoffpreise für Kakao – unsere Biscotto-Waffelblättchen bestehen zu 82 Prozent aus Schokolade – verkaufen wir den 100-Gramm-Artikel, wie auch in der Vergangenheit den 200-Gramm-Artikel, für 1,99 Euro“, hieß es dazu.

Unglaubwürdig, wenn es nach den Experten geht: In den vergangenen Monaten seien die Kakao-Preise deutlich gesunken, so auch die für Mehl und Zucker, die ebenfalls in den Waffelblättchen enthalten sind. „In diesem Zusammenhang erscheint die Begründung des Discounters sehr fadenscheinig. Aldi will hier wohl ein neues Preisniveau für seine Biscotto-Waffelblättchen etablieren und Marge machen“, so die Verbraucherzentrale. (prei)