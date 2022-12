Die Arme elegant über den Kopf führen, die Fußspitze über den Boden gleiten lassen oder gar das Plié, die Kniebeuge der Balletttänzer, üben – ohne sich selbst oder den Tanzlehrer dabei zu sehen. Wie geht denn das? Lea Held hat einen speziellen Ballettunterricht für blinde Menschen erfunden. Die MOPO hat sich das mal angeschaut.

Sonntagnachmittag im Tanzatelier im Borsteler Bogen: Kerstin Krauskopf übt konzentriert die edle Handhaltung der Balletttänzer:innen: Die Finger sind gestreckt, Daumen und Mittelfinger berühren sich fast. Doch etwas ist anders.

Ballett für Blinde in Hamburg: So funktioniert es

Denn Kerstin Krauskopf hält einen Stift zwischen den Fingern, den man bei anderen Tänzerinnen sonst nicht findet. Er hilft ihr, die Haltung zu erfassen. Denn einfach bei ihrer Lehrerin abschauen, kann sie nicht. Sie sieht nur noch 4,5 Prozent. „Es ist wie ein sehr starker Tunnelblick“, erklärt sie. Farben erkennt sie keine, auf Licht reagiert sie empfindlich. So ist auch Lesen für die Diplom-Sozialpsychologin schwierig. Aber Ballett tanzen, das geht.

Leiterin Lea Held (im Ballett-Trikot) unterrichtet Kerstin Krauskopf. Der Stift hilft, die richtige Hand- und Armhaltung einzunehmen. Patrick Sun Leiterin Lea Held (im Ballett-Trikot) unterrichtet Kerstin Krauskopf. Der Stift hilft, die richtige Hand- oder, wie hier, Armhaltung einzunehmen.

Zumindest mit der richtigen Anleitung. Und die kommt von Lea Held. Sie ist Tanzpädagogin, angehende Tanztherapeutin und hat „Ballett für Blinde“ 2018 gegründet.

„Jeder kann tanzen”: Lea Held schafft seltenes Angebot

Sie ist überzeugt: Jeder kann tanzen – und sollte auch Zugang dazu haben. „Tanz ist für alle Menschen heilend und guttuend“, meint Held. Und gerade sehbeeinträchtigte und blinde Menschen könnten ihre Koordination und das Körperbewusstsein schulen, dazu die Orientierung im Raum und die Interaktion mit anderen Menschen.

Das könnte Sie auch interessieren: Geburtshaus Hamburg: Warum es hier Duftlampe statt Desinfektionsmittel gibt

Als erstes geht es dafür auf den Boden: Nachdem nicht nur jeder seinen Namen verraten hat, sondern auch, was er oder sie heute trägt, legen sich die sechs Teilnehmer vorsichtig auf den Rücken und strecken sich gerade aus. Held und ihre Mitarbeiterin Nele Riechers führen die Arme und Beine und zeigen so, wie sich die Bewegung anfühlen soll. Tanzunterricht per Körperkontakt.

Lea Held (im Ballett-Trikot) hilft einer Teilnehmerin zu Beginn der Stunde ihre Beine ganz auszustrecken. So lernt sie, wie sich die Bewegung anfühlen soll. Patrick Sun Lea Held (im Ballett-Trikot) hilft einer Teilnehmerin zu Beginn der Stunde ihre Beine ganz auszustrecken. So lernt sie, wie sich die Bewegung anfühlen soll.

Was langsam beginnt, zeigt schnell Erfolg: Schon kurze Zeit später gleiten die Arme der Tanzanfänger über die Köpfe vor die Körper und wieder zurück. Dann wird das Plié geübt. Die Beine werden erst im Sitzen gebeugt, dann im Stehen an der Ballettstange.

Hohe Nachfrage: Workshops in mehreren Städten

Für Krauskopf geht mit ein Traum in Erfüllung. „Tanzen entspannt mich und tut mir gut“, sagt die 50-Jährige. Sie bewegt sich gern. Als Kind bekam sie Unterricht, bevor sich ihr Augenlicht verschlechterte. Seitdem konnte sie jahrelang nur für sich selbst tanzen.

Eine Geschichte, die Held von vielen Teilnehmern kennt. „Bei vielen Menschen ist Tanzen ein tiefer Wunsch“, sagt Held. „Dass wir das erfüllen können, ist natürlich wunderschön.“

Schon kurze Zeit später üben die Tanzanfänger selbstständig am Barren. Patrick Sun Schon kurze Zeit später üben die Tanzanfänger selbstständig am Barren.

Und die Nachfrage ist größer als erwartet. Mittlerweile finden die Workshops für Ballett, Hiphop und zeitgenössischen Tanz neben Hamburg auch in Berlin und Marburg statt, dazu gibt es Einzelunterricht. Auch das Team wächst. Helds Traum: Angebote in so vielen deutschen Städten wie möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Hilfsbereit und alleingelassen: Warum die Flüchtlingshelfer gefrustet sind

Doch dafür muss sie ständig neue Finanzierungen finden. Denn weil sich nicht jeder den Unterricht leisten kann, ist das Team stets auf der Suche nach Spenden und Förderungen. Auch der heutige Workshop ist danke eines Kulturfonds für die Teilnehmer kostenlos.

Die stehen jetzt am Barren und bewegen sich eigenständig zur Musik. Held geht herum, korrigiert Haltungen. Die anfängliche Scheu der Schüler ist schon lange verschwunden. Sie lachen und genießen sichtlich den neuen Bewegungen. Wir verabschieden uns. Doch die angehenden Tänzer:innen, die tanzen noch weiter ihr Ballett.