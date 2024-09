Nur das Dach fehlt noch: Die katholische Sophienschule ist fast fertig. Am Montag wurde in der Elsastraße 46 (Barmbek-Süd) Richtfest gefeiert – bei einem der größten Schulbauprojekte Hamburgs. Das Erzbistum, das vor sechs Jahren wegen seiner finanziellen Notlage in die Schlagzeilen geraten war, nimmt dafür diverse Millionen Euro in die Hand, obwohl „nach wie vor“ kein Geld da ist. Wie passt das zusammen?