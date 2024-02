Die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße macht es möglich: Auf der Elbinsel sollen in den nächsten Jahren in zentraler Lage knapp 4000 Wohnungen gebaut werden. Doch obwohl die Planungen fürs Wilhelmsburger Rathausviertel bereits 2016 gestartet sind, ist noch immer kein einziges neues Gebäude entstanden. Stattdessen wird immer aufs Neue geplant, geschnüffelt und gehorcht. Was steckt dahinter?