Wer an der U-Bahn-Haltestelle Kiwittsmoor in Langenhorn einsteigt, wundert sich dieser Tage. Vor dem Eingangsbereich rahmen Metallzäune eine Baustelle ein, die eigentlich nicht mehr da sein sollte: Plakate der Hamburger Hochbahn kündigen eine Fertigstellung bis Juni 2023 an. Die MOPO hat nachgefragt, wie es um das bisher einmalige Pilotprojekt bestellt ist und wann die Haltestelle fertig wird.

Hamburg: Pilotprojekt an der Haltestelle Kiwittsmoor

Die über 60 Jahre alte Haltestelle Kiwittsmoor wird seit Juli 2022 erweitert und modernisiert. Sie hat jetzt ein eigenes Weichenstellwerk sowie eine vergrößerte und modernisierte Fläche für Gewerbe. Ein besonderer Hingucker ist das Pilotprojekt: Als erstes Hochbahn-Gebäude erhält die Haltestelle eine begrünte Außenfassade. Einige Pflanzen ranken sich schon an der Wand empor.

Überall rund um die Baustelle an der U-Bahn-Haltestelle Kiwittsmoor kündigen Plakate die Fertigstellung bis Juni an. Florian Quandt Rund um die Baustelle an der U-Bahn-Haltestelle Kiwittsmoor kündigen Plakate die Fertigstellung bis Juni an.

„Die Arbeiten zum Pilotprojekt der begrünten Außenfassade der Haltestelle Kiwittsmoor sind erfolgreich und im Zeitplan abgeschlossen worden“, heißt es auf MOPO-Anfrage von einer Hochbahnsprecherin. „Aktuell finden noch Maler- und Restarbeiten an der Glasfassade im Eingangsbereich der Station statt“. Auf dem Vorplatz müssten der Plattenbelag sowie die Fahrradbügel wieder hergestellt werden.

„Hier gibt es leichte Verzögerungen, weil auch wir – wie aktuell in vielen Branchen – vor Herausforderungen wie Lieferengpässen und Personalknappheit bei den beauftragten Unternehmen stehen“, sagt die Sprecherin. Wann die Haltestelle fertig wird? Das Projekt soll nun „zügig abgeschlossen werden”. Ein exaktes Datum könne man noch nicht nennen. Aber die Hochbahn verspricht immerhin, die Plakate vor Ort zeitnah auszutauschen.