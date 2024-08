Vor einem roten Container stehen die Hamburger seit neuestem Schlange. Nach wenigen Stunden ist hier oft schon alles ausverkauft. Drei Freunde haben an den Messehallen den Pop-up-Laden „Bolle“ eröffnet. Auf der Karte steht ein neuer Food-Trend: Gefüllte Pizza-Taschen, die an einen italienischen Döner erinnern. Die MOPO verrät, wer hinter der Idee steckt und was den Snack so besonders macht.