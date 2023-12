Als die Nazis endlich kapituliert haben, glauben viele Hamburger, es wird ein halbes Jahrhundert dauern, die Stadt wieder aufzubauen. Und dann waren es doch nur einige wenige Jahre. Wie die Menschen das geschafft haben, damit beschäftigt sich dieses Buch des Historikers Joachim Paschen: „Hamburgs Wiederaufbau“. Das Besondere daran: Der Bildband enthält ausschließlich Luftaufnahmen. Aus der Vogelperspektive sind sie nämlich besonders gut zu sehen: die Wunden, die der Krieg geschlagen hat. Schauen Sie selbst.

Die alliierten Bomben haben Hamburg fast zur Hälfte zerstört. Jede zweite Wohnung ist unbewohnbar. Vor allem der Osten der Stadt ist eine Trümmerwüste. Deshalb hat für Bürgermeister Max Brauer (SPD) der Wiederaufbau Priorität. Am Anfang steht der Wohnungsbau, dann sind Schulen, Straßen, Brücken und U-Bahnen an der Reihe. Und mitten durch die Stadt wird eine Schneise geschlagen: die Ost-West-Straße, die heute Ludwig-Erhard-Straße und Willy-Brandt-Straße heißt und noch immer eine wichtige Tangente ist.

Walter Lüden Zwischenlandung in Planten un Blomen. Luftaufnahmen wurden in den 50er und 60er Jahren vom Hubschrauber aus gemacht. Im Hintergrund der 1953 errichtete gläserne Philipsturm mit Aussichtsplattform, der 1971 abgerissen wurde. Zwischenlandung in Planten un Blomen. Luftaufnahmen wurden in den 50er und 60er Jahren vom Hubschrauber aus gemacht. Im Hintergrund der 1953 errichtete gläserne Philipsturm mit Aussichtsplattform, der 1971 abgerissen wurde.

Medien-Verlag Schubert Ost-West-Straße war die ursprüngliche Bezeichnung für eine 2,5 Kilometer lange sechsspurige Durchgangsstraße, die nach dem Zweiten Weltkrieg quer durch das zerstörte Stadtzentrum geschlagen wurde. Die Streckenabschnitte wurden später in Willy-Brandt-Straße und Ludwig-Erhard-Straße umbenannt. Der Bau der Straße dauerte von 1956 bis 1963. Ost-West-Straße war die ursprüngliche Bezeichnung für eine 2,5 Kilometer lange sechsspurige Durchgangsstraße, die nach dem Zweiten Weltkrieg quer durch das zerstörte Stadtzentrum geschlagen wurde. Die Streckenabschnitte wurden später in Willy-Brandt-Straße und Ludwig-Erhard-Straße umbenannt. Der Bau der Straße dauerte von 1956 bis 1963.

Medien-Verlag Schubert Die Nikolai-Kirche - nur noch eine Ruine. Im Krieg wurde die Kirche schwer beschädigt. Die Reste des ausgebrannten Kirchenschiffes wurden 1951 gesprengt. Ein privater Förderverein sorgt bis heute dafür, dass die Turmruine als Mahnmal erhalten bleibt. Die Nikolai-Kirche – nur noch eine Ruine. Im Krieg wurde die Kirche schwer beschädigt. Die Reste des ausgebrannten Kirchenschiffes wurden 1951 gesprengt. Ein privater Förderverein sorgt bis heute dafür, dass die Turmruine als Mahnmal erhalten bleibt.

Medien-Verlag Schubert Zwei Frachtschiffe begegnen sich Mitte der 50er Jahre vor Blankenese. Ende der 60er Jahre sorgt der Siegeszug des Containers dafür, dass solch Frachter mit eigenem Ladegeschirr aussterben. Rechts am Bildrand ist der Anleger Op'n Bulln zu sehen. Zwei Frachtschiffe begegnen sich Mitte der 50er Jahre vor Blankenese. Ende der 60er Jahre sorgt der Siegeszug des Containers dafür, dass solch Frachter mit eigenem Ladegeschirr aussterben. Rechts am Bildrand ist der Anleger Op’n Bulln zu sehen.

Medien-Verlag Schubert Das Foto zeigt den Ballindamm. Im Rundbau an der Ecke Ballindamm/Lombardsbrücke befand sich zwischen 1949 und 1957 das Amerika-Haus, eine Niederlassung der United States Information Agency. Auf dem Parkplatz unten links steht heute die „Galerie der Gegenwart“. Das Foto zeigt den Ballindamm. Im Rundbau an der Ecke Ballindamm/Lombardsbrücke befand sich zwischen 1949 und 1957 das Amerika-Haus, eine Niederlassung der United States Information Agency. Auf dem Parkplatz unten links steht heute die „Galerie der Gegenwart“.

Die Luftaufnahmen, die Joachim Paschen in seinem Buch zeigt, dokumentieren eindrucksvoll die Veränderungen, die der Wiederaufbau für Hamburgs Stadtbild mit sich bringt. Dazu erzählt der Autor in seinen Texten einfühlsam vom Leben der Menschen in dieser Zeit des Neuanfangs.

Insgesamt hat Paschen bisher vier Bildbände mit historischen Luftaufnahmen veröffentlicht. Seine ersten beiden Bücher zeigen Fotos aus den 30er Jahren. Gerade neu erschienen ist ein Buch mit dem Titel „Hamburg im neuen Glanz“, das die späten 60er und beginnenden 70er Jahre zum Thema hat.

Erschienen sind bisher diese vier Bücher:

Unser schönes Hamburg in Luftaufnahmen von 1930, 144 Seiten, Hardcover, 24,90 Euro

Hamburg in Luftaufnahmen von 1930, Bd. II, 144 Seiten, Hardcover, 24,90 Euro

Hamburgs Wiederaufbau in Luftaufnahmen von 1954-1965, 160 Seiten, Hardcover, 34,90 Euro

Hamburg im neuen Glanz in Luftaufnahmen von 1968-1971, 128 Seiten, Hardcover, 34,90 Euro