Pfingstwetter in Hamburg: Nach Sonne satt wird’s ungemütlich

Bislang war das Pfingstwochenende von vielen Sonnenstunden verwöhnt – das soll sich jetzt ändern. Schon am Sonntagabend werden Gewitter erwartet. Danach geht es wechselhaft weiter.

Am Sonntag gab die Sonne in Hamburg noch einmal alles: Bis zu 25 Grad waren es in der Hansestadt! Jetzt geht es aber unbeständig in die neue Woche. Insbesondere in der Nacht zum Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem nordöstlich der Elbe mit Schauern und Gewittern.

Wetter in Hamburg: Gewitter am Sonntag erwartet

An der Nordsee soll der Wind zusätzlich stärker wehen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf bis zu 13 Grad ab.

Der Rest der Woche verspricht dann keine Besserung mehr. Am Montag liegt die erwartete Höchsttemperatur in Hamburg zwar bei 22 Grad, allerdings nur in Kombination mit vielen Wolken sowie Schauern und lokal einigen Gewittern. Auch am Dienstag bleibt der Himmel über der Hansestadt voraussichtlich bewölkt.

Wetter in Hamburg bleibt nach Pfingsten unbeständig

Allein am Mittwoch könnte es in Hamburg und dem Norden etwas aufklaren: Der DWD rechnet mit einigen Sonnenstunden, örtlich aber auch mit etwas Regen. Die Temperaturen bleiben gleichmäßig bei 22 Grad. Am Donnerstag und Freitag geht es dann in einem Sonne- und Wolkenmix wieder unbeständig weiter.

In den anderen nördlichen Bundesländern soll es bis zu 26 Grad werden. Ausgenommen davon sind die Küstenregionen: Hier klettern die Werte nur auf bis zu 20 Grad. (aba)