Pfefferspray in S-Bahn: City-Tunnel gesperrt

Aufregung in der S3: Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen in der S-Bahn zwischen Altona und Hauptbahnhof gekommen. Der City-Tunnel war gesperrt – und Fahrgäste mussten warten.

Die S-Bahn kam an der Haltestelle Königstraße zum Stehen, nachdem sich mehrere Personen in einem Wagon gegenseitig angegriffen hatten, erklärte die Bundespolizei der MOPO. Anschließend war der City-Tunnel wegen des Polizeieinsatzes in beide Richtungen gesperrt.

Polizeieinsatz im City-Tunnel: Zwei Rettungswagen vor Ort

Da die Beteiligten bei der Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt haben sollen, wurden zwei Rettungswagen alarmiert – mehrere Personen hatten über Augenreizungen geklagt. Wie viele Menschen betroffen sind und wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wird derzeit von der Polizei geklärt.

Die S-Bahn Hamburg twitterte um kurz nach 19 Uhr, dass der Einsatz mittlerweile beendet ist und die S-Bahnen in beide Richtungen wieder fahren. (ncd)