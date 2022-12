Ob mit Wackelpudding, Sushi oder sogar Nudelsuppen-Geschmack: Miyuki Inoue verkauft in ihrem Laden an der Grindelallee die verrücktesten Crêpe-Kreationen. „Die Hamburger sind sehr mutig und probieren alles“, meint sie. Deshalb will die gebürtige Japanerin jetzt expandieren.