Pendler-Frust in Hamburg: Viele Elbfähren fallen aus – pendeln sie bald ohne Fahrer?

Berufs-Pendler sind darauf angewiesen, dass Fähren pünktlich fahren. Bei der Fähre zwischen Cranz und Blankenese kommt es jedoch immer wieder zu Ausfällen. Aus der Bezirkspolitik gibt es einen Lösungsvorschlag: Eine Fähre ohne Fahrer soll her.

Der Fährbetreiber Hadag hat ein akutes Personalproblem: So gab es im vergangenen Oktober Ausfälle bei 270 Fahrten. Im Dezember reduzierte sich die Zahl auf 100, um dann im Januar wieder auf 200 anzusteigen. Das berichtet der NDR. Ursächlich dafür soll der Personalmangel und Krankheitswellen sein.

Hamburg: Autonome Fähren gegen den Personalmangel

Die Harburger SPD hat dafür eine Lösung vorgeschlagen. Die Fährverbindung würde verlässlicher, „indem ein autonomes Schiff eingesetzt werden kann, was vielleicht auch einen etwas kleineren Tiefgang hat als die heute eingesetzte Fähre“, sagte der Bezirksabgeordnete Frank Wiesner dem Sender. Solche Fähren werden in Kiel bereits getestet.

Mit einem Antrag an die Verkehrsbehörde möchte Wiesner prüfen lassen, welche Möglichkeiten es dafür in Hamburg gibt: Denn in Wiesners Bezirk Harburg forschen Wissenschaftler am Fraunhofer-Center für Maritime Logistik (CML) an der Technologie (Blohmstraße 32) im Harburger Binnenhafen.

Die Verkehrsbehörde gab indes bekannt, dass es für einen autonomen Fährbetrieb es noch keinen Rechtsrahmen gebe. Man beobachte jedoch die gegenwärtigen Entwicklungen. Für Fähren-Pendler bedeutet das: eine rasche Abhilfe ist erstmal nicht in Sicht. (doe)