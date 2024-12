„Pendant zur Alstertanne“: Weihnachtsbaum im Osten leuchtet ab Montag wieder

Sie ist 15 Meter hoch und grünt inmitten des Verkehrs: Eine Tanne im Horner Kreisel soll in diesem Jahr wieder als Pendat zur Alstertanne in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Am Montag schalten Mitte-Bezirkschef Ralf Neubauer (SPD) und Initiator Günter Ehnert gemeinsam die Festbeleuchtung ein.

Bereits in der vergangenen Woche hat eine Firma mit dem Schmücken der Tanne im Kreisel begonnen. „Die Alstertanne bekommt ihr Pendant im Hamburger Osten zurück: Mit der Beleuchtung der Tanne auf dem Horner Kreisel lassen wir auf vielfach geäußerten Wunsch eine langjährige Tradition wieder aufleben“, freut sich Neubauer. Bis zum 6. Januar sollen rund 1000 Lichter die Tanne schmücken.

Weihnachten: Tanne im Horner Kreisel leuchtet wieder

Im Jahr 2011 wurde auf Initiative von Günter Ehnert, Initiator des Blauen Balles Hamburg und gebürtiger Horner, die Tanne im Horner Kreisel erstmals mit Glühbirnen geschmückt. Nach einer mehrjährigen Pause soll sie nun wieder leuchten – und das sogar für einen guten Zweck.

Das könnte Sie auch interessieren: Lust auf Glühwein? So haben Hamburgs Weihnachtsmärkte geöffnet

„Die Weihnachtsbaumbeleuchtung auf dem Horner Kreisel ist für mich eine Herzensangelegenheit: Als Teil einer Spendenaktion für den ‚Blauen Ball Hamburg‘ können Besucher insgesamt 10.000 Kerzen symbolisch für fünf Euro pro Stück erwerben“, sagt Ehnert. Der Erlös kommt der Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Eppendorf zugute. (abu)