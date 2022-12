Manuela gehört zu Hamburgs erfahrensten Dominas, seit vielen Jahren sitzt sie als „Stiefelfrau“ in der Herbertstraße – und hat dabei schon so einiges erlebt. Im Interview packt sie aus und spricht ganz offen über ihren speziellen Arbeitsalltag, ihre Kunden – und deren zum Teil ziemlich ungewöhnliche Wünsche. Das komplette Interview gibt’s mit MOPO+ – jetzt für vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Seit 30 Jahren sitzt sie als „Stiefelfrau“ in der Herbertstraße: Manuela Freitag (57), Hamburgs dienstälteste Domina, eine kleine Frau mit dunklem Haar und blauen Augen, die lakonisch und mit Witz über ihr Leben erzählen kann: „Herbertstraße – Kein Roman“ ist der Name ihrer berührenden Autobiografie. Die MOPO sprach mit Manuela (die die meisten Menschen duzt) über Disziplin bei der Arbeit, die lebenslange Sehnsucht nach ihrer Mutter und wie es sich anfühlt, einem Gast auf Wunsch Salzlösung in die Hoden zu spritzen.

MOPO: Manuela, wie war die Nacht, hattest du viel zu tun?

Manuela Freitag: Es war in Ordnung, ich habe die Kosten drin, hab was übrig und konnte frühzeitig gehen. Mit einem Lächeln.

Ab wie viel Kunden bleibt denn was übrig?

Manchmal reicht ein Gast, je nachdem, was er will.

Wann fängt deine Arbeit an?

Ich stehe nachts gegen 1.45 Uhr auf, mach mich fertig, komm her und sitze ab 3 Uhr morgens im Fenster, jeden Tag, auch Weihnachten. Ich bin diszipliniert wie ein Soldat und immer sehr pünktlich.

Was für eine Uhrzeit …

Ja, manchmal muss ich mich echt überwinden, aber um diese Uhrzeit kommen die Gäste, die sich vorher nicht trauen. Ich sitze da mit meinem mondänen BH, bin eng geschnürt – und die Gäste, die um 23 Uhr kommen, sind eher die, die nur gucken. Es ist vielen Gästen auch unangenehm, bei einer Stiefelfrau reinzugehen.

Halsbänder und Peitschen Schlaginstrumente – Manuelas Arbeitsmaterialien Michael Philipp Bader Halsbänder und Peitschen Schlaginstrumente – Manuelas Arbeitsmaterialien

Warum?

Weil dann jeder weiß, dass die auf andere Sache stehen.

Stimmt das Klischee vom Top-Manager, der sich gerne den Po versohlen lässt?

Nee, es kommen Arbeitslose, Friseure, Priester, alle. Es kann auch ein Hochgestellter sein, der was mit Schuhlöffel auf den Hintern bekommen will. Es kommt auf die Veranlagung drauf an, nicht, welchen Beruf jemand hat. Bei vielen frag ich gar nicht.

Was spricht man denn überhaupt so miteinander?

Och, wenn wir die Treppen hochgehen, dann frag ich schon, wie heißt du denn? Was hat dich hierher getrieben? Es kommt auch vor, dass ich frage ‚was machst du denn beruflich?‘, und dann sagen die meisten irgendwas mit ‚ich bin im Bereich xy‘. Oben im Zimmer führen wir dann das Gespräch, worauf es bei ihm hinauslaufen soll. Manche buchen sieben, acht Stunden. Gibt auch Sessions, die dauern 15 Stunden.

Ohne Stiefel und Mieder: Manuela Freitag vor „ihrem“ Fenster. Hami Roshan Ohne Stiefel und Mieder: Manuela Freitag vor „ihrem“ Fenster.

Klingt anstrengend.

Ja, da macht man aber auch Pausen, raucht mal eine Zigarette zusammen, da geht es auch darum, das Flair zu genießen.

Platzen die Gäste gleich damit raus, was sie wollen?

Manche sagen ‚Ich mag gerne Eier abbinden‘, oder sie stehen auf Nippelspiele, bisschen was mit der Peitsche, oder auf den gynäkologischen Stuhl. Einige wollen mich nur angucken, andere sagen ‚lass dir was einfallen‘. Bei Stammgästen geht es auch schon mal gleich an der Tür los: „Auf die Knie, begrüß deine Herrin!“

Manuela Freitag (57) ist die dienstälteste Domina in der Herbertstraße Michael Philipp Bader Manuela Freitag (57) ist die dienstälteste Domina in der Herbertstraße

Kostet das alles gleich viel?

Es gibt einen festen Stundensatz. Viele verlängern auch, und andere wollen mal was ausprobieren, was dann extra kostet. Es gibt auch einen Gast, der will sieben, acht Frauen. Dann hocken wir hier wie die Hühner auf der Stange.

Ach. Alles Dominas?

Nee, so zwei, drei Dominas, der Rest normale Frauen. Der ist sehr höflich und möchte nur dicke Popos angucken. Und er will, dass wir ihn als Hund behandeln.

Oh. Wie wird man Domina?

Da haben mich Gäste drauf gebracht. Die dominante Art hatte ich wohl schon immer, nur die Praktiken fehlten mir. Dass man die Art hat, ist wichtig, denn die Gäste wollen ja auch, dass mir das Spaß macht, was ich da als Domina mache.

Erregt dich das auch?

Was? Nein! Gar nicht. Mir macht der Beruf Spaß, aber mit sexueller Befriedigung hat das nichts zu tun. Ich habe mich auch noch nie in einen Gast verguckt.

Hast du auch mal Angst vor einem Gast?

Einer hat mir mal gesagt, dass er eine psychische Störung hat und seine Laune aus dem Nichts heraus umschlägt. Da habe ich mich schon gefragt, ob der jetzt hier ausflippt. Ich habe aber immer Leute in Rufweite, wenn was ist.

Auch der Gynäkologenstuhl hat seine Freunde unter den Gästen einer Domina Michael Philipp Bader Auch der Gynäkologenstuhl hat seine Freunde unter den Gästen einer Domina.

Schmeißt du auch mal jemanden raus?

Ich versuche es auf die nette Art. Kürzlich hatte ich den Fall, da war alles okay, er zog sich an, wollte raus und rannte voll gegen die Tür. Da sagt der, er geht jetzt nach Altona ins Krankenhaus und zur Polizei und zeigt mich an wegen unterlassener Hilfeleistung. Kannst du dir das vorstellen? Das war ein ganz Bekloppter. Aber sogar zu dem war ich nett und hab ihm einen Eisbeutel angeboten. Wollte er aber nicht.

Ist der Ton rauer geworden am Fenster?

Ja, schon. Es gibt so Gruppen, die pushen sich hoch, schlagen gegen die Scheibe, lecken und spucken gegen das Glas, zeigen den Mittelfinger und schreien „Ich will fiiiiicken!“ Geschlechtsverkehr mach ich ja aber nicht.

Darf ein Gast dich überhaupt anfassen?

Ja, ein Gast darf auch schon mal über den Po streicheln. Da musste ich mich der Nachfrage anpassen, weil es inzwischen Dominas gibt, die sogar Sex anbieten und dann auch noch einen geringeren Stundenlohn verlangen.

Einige Praktiken, die du anbietest, erfordern ja fast medizinisches Knowhow. Injektionen mit Kochsalzlösung in die Hoden etwa.

Beim ersten Mal habe ich auch gedacht ‚Oh Gott, hoffentlich passiert nichts‘. Aber die Gäste, die das wollen, die machen das ja nicht zum ersten Mal, die haben mir gezeigt, wie das geht. Eine Kollegin hat mal einem drei Liter in die Hoden gespritzt, das baut der Körper ab und der pischert später alles wieder aus.

Strenger Blick: Manuela Freitag, seit 30 Jahren Domina in der Herbertstraße Michael Philipp Bader „Auf die Knie!“ Manuela Freitag, seit 30 Jahren Domina in der Herbertstraße.

Du schreibst in deinem Buch über deine Mutter, die selbst Prostituierte auf St. Pauli war und dich nach der Geburt im Krankenhaus in Bremen zurückgelassen hat.

Sie hat nichts dazu beigetragen, dass ich mit 12, 13 situationsbedingt mit der Prostitution angefangen habe, falls du das fragen willst. Aber dass ich mit 18 unbedingt zur Reeperbahn wollte, das war schon, weil ich wusste, sie ist hier. Ich habe sie damals gesucht, aber nie gefunden. Später habe ich erfahren, dass sie unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist. Ich hoffte noch, mir könnte jemand sagen, wie sie war und wie sie aussah. Das hätte ich gerne in Erfahrung gebracht.

Du warst ein Kind, als du angefangen hast, auf den Strich zu gehen. 12 Jahre, das ist schockierend.

Ja, das war der Straßenstrich am Steintor in Bremen.

Das war Kindesmissbrauch.

Ja, aber Kindesmissbrauch, den ich an mir selbst vollzogen haben. Das wurde mir aber erst sehr viel später im Rückblick bewusst. Mich hat damals ja niemand gezwungen.

Aber dich hat auch niemand beschützt.

Nee, das hat aber noch nie jemand. Ich war in den Heimen immer auf dem letzten Platz in der Gruppe. Vielleicht habe ich mir auch selbst viel kaputt gemacht, weil ich immer so aggressiv war.

Manuela Freitag: „Herbertstraße - Kein Roman“, Edel Books 288 Seiten, 17,95 Euro Eden Books Manuela Freitag: „Herbertstraße – Kein Roman“, Edel Books 288 Seiten, 17,95 Euro

Wie denkst du heute über die Männer, die dich als 12-Jährige auf dem Straßenstrich angesprochen haben?

Puh. Ob ich die gefragt habe, ob die sich gar nicht schämen? Nee. Ich habe die nicht angeguckt und mich gefreut, wenn ich dann 100 D-Mark in der Tasche hatte. Ich war auf das Geld fixiert, an andere Gefühle kann ich mich nicht erinnern. Und heute denk ich nicht mehr an sie.

Du hattest in den ersten Jahren auf der Reeperbahn auch Zuhälter, wie kommt man als Frau denn dazu, das hart erarbeitete Geld einem Mann zu überlassen, der gar nichts dafür tut?

Ich habe damals nach Geborgenheit gesucht und war in meinen ersten Zuhälter verliebt bis über beide Ohren. Ich war gerade 18 geworden, und damals war es auf der Reeperbahn ganz normal, dass man als Frau sein Geld abgegeben hat. Alle haben das gemacht.

Verstehst du das heute noch?

Ich habe das in kurzer Zeit exzessiv durchlebt und als ich dann keinen Bock mehr hatte, mit ihm zusammen zu sein, dann wurde eine Abstecke aufgerufen – das heißt im Milieu, wenn man sich freikaufen will – und die musste ich dann bezahlen. Das war schon eine Art Menschenhandel damals. Heute sind die Frauen viel selbstbewusster, zumindest die in der Herbertstraße.

Wie hat dein inzwischen erwachsener Sohn erfahren, was du machst?

Er war 12 Jahre alt, wir waren zusammen einkaufen gewesen und saßen im Auto auf einem Parkdeck. In dieser Situation habe ich es ihm erzählt. Er ist relativ locker damit umgegangen und meinte, solange ich keinen richtigen Sex habe mit den Gästen, ist das für ihn okay. Als er klein war, habe ich ihm immer gesagt, dass ich in der Gastronomie arbeite.

Sprecht ihr über deinen Job?

Nein, er fragt höchstens mal, wie die Geschäfte laufen, ob alles okay ist.

Was würdest du machen, wenn du keine Domina wärst? Was ist dein Traum?

Keine Ahnung, mit sowas befasse ich mich gar nicht. Würde ich im Lotto gewinnen und müsste nicht mehr arbeiten, dann würde ich mich gerne ehrenamtlich um Kinder kümmern, denen es nicht gut geht. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich als Kind nicht gemocht fühlt. Ich glaube, da wäre ich ganz gut drin. Jetzt freue ich mich erstmal, dass mein Buch bei den Menschen so gut ankommt. Es ist ja nicht nur meine Geschichte, ich erzähle sie stellvertretend für all die Frauen im Milieu, die nicht gehört werden.