Peinlich! Wie Nina Chuba den „schlimmsten Moment“ ihrer Karriere erlebte

„Ich dachte, ich krieg gleich einen Herzinfarkt.“ Am Samstag war die Hamburger Sängerin Nina Chuba („Wildberry Lillet“) im absoluten TV-Klassiker „Duell um die Welt“ von Joko und Klaas auf ProSieben zu sehen. Doch ihr Gast-Auftritt wurde für die 26-Jährige schnell zum Alptraum. Ihre Aufgabe: sich bis auf die Knochen blamieren.

„Das war so unangenehm. Ich möchte, wenn ich daran denke, direkt wieder im Boden versinken“, sagte die Hamburgerin in der Show. Schon seit einigen Jahren reisen die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht mehr selbst für die Aufgaben des Gegners um die Welt, sondern schicken an ihrer Stelle deutsche Prominente ins Rennen.

„Duell um die Welt“ auf ProSieben: Nina Chuba reist nach London

Nina Chuba reiste für das „Team Joko“ in die englische Hauptstadt, wo sie die von Kontrahent Klaas gestellte Aufgabe erfuhr: ein Auftritt im „Top Secret Comedy Club“, der renommiertesten Adresse für Comedy in London. Allerdings: Statt tatsächlich zu versuchen, das Publikum zu unterhalten, hatte sich Klaas für die Sängerin ein genaues Programm ausgedacht. „Es soll nicht lustig sein“, fasste der Moderator breit grinsend zusammen. „Es geht nur darum, sich zu blamieren.“

In dem Comedy Club trat die 26-Jährige dann als „Nina Peinlich“ auf – und rannte zum Aufwärmen mit O-Beinen auf die Bühne. Zu Beginn kamen aus dem Publikum noch einige höfliche Lacher, doch das änderte sich, als Chuba mit der Imitation eines gackernden Huhns weitermachte. Auch ein Gespräch mit einer Socke und das klassische Furzkissen durften nicht fehlen. Währenddessen wurde das Schweigen in den Stuhlreihen vor ihr immer lauter, auch als Zuschauer vor dem Fernsehen war es schwer, in diesen Momenten die Augen am Bildschirm zu lassen.

Hamburgerin Nina Chuba holt den Punkt für „Team Joko“

Doch die Sängerin zog ihr Programm eisern durch. Als sie nach Improvisations-Ideen aus dem Publikum fragte, rief einer „Comedy“ rein. „Das war der größte Lacher des Abends“, sagte Chuba im Nachhinein und lachte dabei. Als ihr Peinlich-Auftritt endlich vorbei war, rannte sie so schnell wie möglich von der Bühne, sprach vom „mit Abstand schlimmsten Moment“ ihrer Karriere. Immerhin: Am Ende konnte sie sich über einen mehr als verdienten Punkt für „Team Joko“ freuen.