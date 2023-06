In der Hauptkirche St. Petri in der Innenstadt bekommen Bedürftige jeden Donnerstag ein warmes Mittagessen – und zwar gratis. Immer mehr Menschen vereinsamen, hat Hauptpastor Jens-Martin Kruse beobachtet. Deshalb wollte er einen Ort schaffen, an dem viele Menschen zusammenkommen und gemeinsam essen. Für seine Gäste rollt der Pastor wortwörtlich den roten Teppich aus – und es treffen Menschen unterschiedlichster Hintergründe aufeinander, die sich wohl sonst nie begegnet wären.