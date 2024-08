Pasta, Pizza, Burger, Thai: Vier neue Restaurants am Hamburger Flughafen

Der Hamburger Flughafen rüstet gastronomisch auf. Mit dem neuen Konzept soll die kulinarische Reise schon vor dem Abflug losgehen. Das erwartet Passagiere in den vier neuen Restaurants am Airport.

Pizza, Pasta, Burger und Thai-Food: Die Gäste des Hamburger Flughafens sollen künftig auf nichts verzichten müssen. Gemeinsam mit dem Betreiber der Restaurants, „Lagardère Travel Retail“, wurde das neue Gastronomie-Konzept am Dienstag vorgestellt.

„Als Flughafen sind wir ein Ort, an dem täglich ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, und die Kunst besteht darin, ein Angebot zu entwickeln, das die breite Masse anspricht, aber auch individuelle Bedürfnisse abdeckt“, erklärt Berit Schmitz, Geschäftsführerin am Hamburg Airport. Die Flughafengäste können sich künftig zwischen vier neuen Restaurants entscheiden.

Italienische Küche: „White Monkey – Pizza Lab & Bar“

Pizza gibt es ab sofort im White Monkey – Pizza Lab&Bar Marché Pizza gibt es ab sofort im White Monkey – Pizza Lab&Bar

Das Restaurant „White Monkey – Pizza Lab & Bar“ befindet sich bei Gate A17/18. Der Fokus liegt auf der italienischen Küche. Es gibt vor allem Pizza in sämtlichen Variationen ab 13,90 Euro. Wer genug Zeit hat, kann à la carte bestellen. Ansonsten gibt es auch Selbstbedienung und ein Bistro mit Backwaren zum Mitnehmen. Morgens bekommt man hier auch Frühstück inklusive Eierspeisen.

Öffnungszeiten: täglich von 4 Uhr bis 22 Uhr

Thai Küche: „Kaimug Taste Thai“

Das Thai-Restaurant Kaimug Taste Thai. Oliver Sorg / Hamburg Airport Das Thai-Restaurant Kaimug Taste Thai.

Das Thai-Restaurant „Kaimug Taste Thai“ befindet sich hinter der Sicherheitskontrolle im sogenannten Foodcourt des Flughafens. Man erreicht ihn über eine Rolltreppe zur Ebene 2. Auf der Speisekarte stehen die Klassiker der asiatischen Küche: Frühlingsrollen (4,90 Euro), Tom Kha Gai (8,90 Euro) oder rotes und grünes Thai-Curry (15,90 Euro). Alle Speisen werden ohne Glutamat zubereitet.

Öffnungszeiten: täglich von 4 Uhr bis 21 Uhr

Amerikanisches Schnellrestaurant: „Burger King“

Der erste Burger King am Hamburger Flughafen. Oliver Sorg / Hamburg Airport Der erste Burger King am Hamburger Flughafen.

Direkt daneben öffnet auch die erste „Burger King“-Filiale am Flughafen. Hier gibt es das typische Sortiment der Fastfood-Kette: Burger, Pommes und diverse Snacks – auch in vegetarischen und veganen Varianten. Für Kinder wurde im hinteren Bereich eine Spielecke eingerichtet.

Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr

Mediterrane Küche: „Marché Bistro“

Mediterrane Küche im Marché Bistro. Oliver Sorg / Hamburg Airport Mediterrane Küche im Marché Bistro.

Das „Marché Bistro“ eröffnet bereits seinen zweiten Standort am Hamburger Flughafen. Die neue Filiale liegt im öffentlichen Bereich von Terminal 1 und kann daher als einziges Restaurant auch ohne Flugticket besucht werden. Es soll an südeuropäische Markthallen erinnern. In der offenen Küche werden unter anderem Tapas, Antipasti und Pasta zubereitet.

Öffnungszeiten: von 7 Uhr bis 17 Uhr, am Samstag ist Ruhetag