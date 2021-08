„Die Wäscherei“ am Mexikoring ist seit 20 Jahren die Hamburger Institution für ausgefallene Einrichtungsideen. Nun eröffnet das Möbelhaus einen exklusiven Showroom mit Eigendesigns in der City Nord. Auf der Einweihungsparty Ende August wird ein neues Sofa der Stargast sein.

Im neuen Showroom der „Wäscherei“ reihen sich Möbeldesigns zwischen modern und absurd aneinander. Sofas, Betten und Tische von elegant bis klassisch über Retro und Futurismus sollen beweisen, dass auch Einzelhändler die Messlatte an Möbeldesigns nach oben schrauben können.

„Wäscherei“ eröffnet neuen Showroom in Hamburg

„Wir bringen ganz bewusst Möbel auf den Markt, die wir auf den internationalen Messen vermissen“, beschreibt Inhaber Michael Eck den Ansatz der „Wäscherei“. So wie das Sofa „Fumo“, das als neueste Kreation zur Eröffnung des Showrooms vorgestellt wird. Neben dem Newcomer-Sofa werden auf 500 Quadratmetern auch preisgekrönte Modelle wie das Sofa „Credo“ und „Tortilla“ ausgestellt. Die Reise durch die Designgeschichte der Wäscherei zeigt, dass das Hamburger Label mit seinen Entwürfen auch immer wieder provoziert und aneckt.

Bei der Vernissage am Freitag, 27. August lädt das Möbelhaus ab 20 Uhr auf ihrer Dachterrasse am Mexikoring 27-29 in der City Nord zu Musik, Drinks und Fingerfood ein. Darüber hinaus werden Designs aus 18 Jahren „Wäscherei-Geschichte“ gezeigt. Wer dabei sein will, kann sich über die Website des Möbelhauses auf die Gästeliste setzen lassen. (alu)