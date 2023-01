Nach den vergangenen Sommer-Wochenenden zeigt sich Hamburg dieses Mal von einer unschöneren Seite. Doch die etwas kühleren Temperaturen und ein paar Schauer lassen Hamburger doch nicht unterkriegen. Mit Regenschirm und -jacke gewappnet kann auch an diesem Samstag und Sonntag einiges in der Hansestadt erlebt werden. Die MOPO gibt einen Überblick.

Schwimmen, Radfahren und Laufen: Triathlon in Hamburg

Die „World Triathlon Champion Series“ findet am 9. und 10. Juli in Hamburg statt. Neben Profis nehmen auch Hobby-Triathleten teil. Außerdem steht ein Paratriathlon für Menschen mit Behinderung auf dem Plan.

Los geht es am Jungfernstieg mit einem Bad in der Binnenalster. Weiter geht es auf dem Rad vorbei an Sehenswürdigkeiten, wie Reeperbahn, Landungsbrücken, Speicherstadt und Fischmarkt. Außerdem geht es zum ersten Mal an der Lombardsbrücke vorbei. Die Laufstrecke führt an der Außenalster lang bis zum Ziel, dem Rathausmarkt. Fast überall entlang der Strecke kann man zuschauen.

Buntes Straßenfest im Münzviertel

Zwischen Hauptbahnhof und dem Industriegebiet um Amsinck- und Spaldingstraße (Hammerbrook) verbirgt sich das Münzviertel. Und dort wird am Samstag ab 14 Uhr ordentlich gefeiert. Es wird unter anderen Live-Musik, Essen, Trinken, Infostände, einen Flohmarkt und Kinderschminken geben.

Das Netzwerk aus Studierenden, Künstlern und Bewohnern setzt sich seit 2002 für den Erhalt des wilden und bunten Münzviertels ein. Ziel ist es, Stadtgestaltung zu demokratisieren und den Ort mitzugestalten. Interessierte können sich beim Straßenfest einen eigenen Eindruck verschaffen.

Summerfestival der Gesangsschule im Knust

Im Knust am Neuen Kamp 30 (St. Pauli) wird am Samstag live gesungen. Die Gesangsschule „Singliebe“ stellt sich auf die Bühne. Und jeder ist eingeladen, mitzumachen. Von Rock, Soul, Pop bis zu schnulzigen Liebesliedern ist alles dabei. Snacks und Getränke wird es ebenfalls geben. Der Eintritt kostet 15,70 Euro. Tickets gibt es hier.

Danger Dan auf der Freilichtbühne im Stadtpark

„Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ – Fans von Danger Dan, Rapper der Antilopen Gang, dürfen sich freuen! Der Künstler tritt am Samstag auf der Freilichtbühne im Stadtpark (Winterhude) auf. Um 19 Uhr geht es los in der Saarlandstraße / Ecke Jahnring. Interessierte können hier noch ein Ticket für 45 Euro ergattern.

Danger Dan singt bei einem Konzert. (Archivfoto) picture alliance/dpa | Carsten Koall Danger Dan singt bei einem Konzert. (Archivfoto)

Party für alle Musikgeschmäcker: „Beat Bagage“ im Gängeviertel

Im Gängeviertel wird es wieder mal laut und bunt! Am Samstag um 20 Uhr beginnt in der „Fabrique“ am Valentinskamp (Neustadt) das „Beat Bagage“. Die Veranstalter versprechen einen Koffer voll verschiedener Musikrichtungen. Künstlerin Eda spielt am Klavier, Indie-Pop gibt es von Joseh und Reggae von Mighty Howard. Ab Mitternacht legen House-DJs auf und sorgen für gute Laune auf der Tanzfläche.

„Komm in die Gänge“ steht auf einer Leuchtschrift am Gängeviertel. picture alliance/dpa/Markus Scholz „Komm in die Gänge“ steht auf einer Leuchtschrift am Gängeviertel.

Flohmarkt im „Haus Drei“

Der beliebte Nachbarschaftsflohmarkt ist zurück! Von jetzt an bis Oktober findet wieder jeden zweiten Sonntag im Monat der Flohmarkt im Haus Drei an der Hospitalstraße (Altona-Altstadt) statt. In gemütlicher Atmosphäre kann von 10 Uhr bis 16 Uhr gestöbert und geshoppt werden. Kaffee und Kuchen wird es auch geben. Der Eintritt zum Flohmarkt ist kostenlos.

Letzte Party im Beachclub „Like Ice and Sunshine“ in Wandsbek

Der schönste Beachclub von Wandsbek macht wieder zu! Am Sonntag ist der letzte Tag im „Like Ice and Sunshine“. Jährlich öffnet der Beachclub am Wandsbeker Marktplatz (Wandsbek) immer nur für vier Wochen – und die sind nun vorbei. Wer also nochmal dort Cocktails trinken und mit den Füßen im Sand chillen will, sollte am Sonntag unbedingt vorbeigehen und die Umgebung genießen. Ab 14 Uhr geht’s los.

„Rocky Horror Picture Show“ im Schanzenkino

Fans der „Rocky Horror Picture Show“ sollten am Sonntag den Schanzenpark besuchen. Im Open-Air-Kino an der Sternschanze wird der Filmklassiker „Synopsis“ aus dem Jahr 1977 gezeigt. Die Story: Nach einer Autopanne sucht ein frisch verlobtes Paar Hilfe in einem Schloss. Dort treffen sie jedoch auf eine skurrile Festgesellschaft. Die beiden werden von den Feiernden auf einen Rundgang durch das Schloss eingeladen – und diesen wird das Paar niemals vergessen. Einlass ist um 21 Uhr, der Film startet um 22 Uhr. Tickets gibt es vor Ort.

Poetry Slam in der HafenCity

Am Sonntag treffen sich zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr Wortgewandte am Amerigo-Vespucci-Platz (HafenCity) zum Poetry Slam „Wortflut“. An zwei Sonntagen können Besucher dem Dichtwettstreit beiwohnen, den selbstgeschrieben Texten lauschen und dem Sommer in der HafenCity genießen. Das InfoCenter Kesselhaus dient als Option bei Regen. Der Eintritt ist frei.