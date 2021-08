Party-Foto mit Bohlen sorgt für Aufregung: Sitzt Rapper Gzuz bald in der DSDS-Jury?

Mit diesen beiden auf einem Foto hätte wohl niemand gerechnet: Skandal-Rapper Gzuz von der „187 Strassenbande“ und Pop-Titan Dieter Bohlen haben offenbar zusammen Party gemacht. Doch war das Treffen der beiden Musiker wirklich nur privater Natur oder verhandelten die beiden auch beruflich und Gzuz‘ Einstand in die DSDS-Jury steht kurz bevor?

Der Pop-Titan trägt ganz sommerlich Bermuda-Shorts und Polo-Shirt, Gzuz hat das Oberteil gleich weggelassen, zeigt seine Tattoos: Unter anderem trägt er ein Selbstbildnis mit Auto auf dem Bauch. Beide grinsen in die Kamera und ballen die Hände zu Fäusten, die typische „Bohlen Power Pose“. Unter das Foto schreibt Dieter: „About last night“ (dt. Über letzte Nacht).

Hamburg: Gzuz bald in der DSDS-Jury? Aufregung um Party-Foto mit Dieter Bohlen

Gzuz, bürgerlich Kristoffer Jonas Klauß, steht derzeit in Hamburg vor Gericht, unter anderem wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Körperverletzung: Laut Anklage hat der Rapper, der schon einige Jahre im Knast saß, auf dem Kiez einem jungen weiblichen Fan ins Gesicht geschlagen. Als Entlastungszeuge tauchte kürzlich der Vater von Gzuz‘-Freundin Lisa im Prozess auf und verblüffte mit Einblicken in das Privatleben des Rappers. Ein Urteil wird im August erwartet.

Unter Dieters Insta-Schnappschuss gibt es wilde Mutmaßungen der Fans

Wo das Foto mit Dieter aufgenommen wurde, wird leider auf Insta nicht ersichtlich. Aber: Der Hintergrund sieht verdächtig nach Ferienhaus und Pool aus. Ein Follower fragt, wo sich die beiden denn getroffen haben, darauf antwortet der Pop-Titan ganz schlicht: „Party“.

Haben sich die beiden also nur zufällig auf einer Sommerparty getroffen und einen Drink zusammen gekippt oder hecken sie etwas zusammen aus? Unter dem Foto kommentieren Dieters Fans und mutmaßen wild über die möglichen Hintergründe des Treffens.

Dieter heizt die DSDS-Jury Gerüchte auf Instagram ordentlich an

So schreibt dort ein Follower: „Nächstes Jahr DSDS-Jury“. Sitzt der Hamburger Rüpel-Rapper also im nächsten Jahr wirklich in der Jury der Kult-Castingshow? Dieter antwortet selbst und schreibt: „Alles ist möglich“, mit einigen Lach-Emoji. Aha. Ein Dementi klingt auch anders.

Dass sich die Jury bei der nächsten Staffel neu aufstellt, wäre nicht verwunderlich, denn da Sänger Xavier Naidoo aufgrund seiner umstrittenen Verschwörungstheorie-Videos aus der Jury flog, wurde Schlager-Star Florian Silbereisen als Ersatz-Juror auserkoren. Gut möglich also, dass RTL die Jury bei der nächsten Staffel nochmal komplett neu zusammensetzt.

Bringen die beiden einen gemeinsamen Track raus?

Weitere Möglichkeit: Dieter und Gzuz wollen zusammen musizieren und planen den nächsten Mega-Hit. Der Pop-Titan aus Tötensen hat sich in der Vergangenheit immer wieder Unterstützung von Rappern für seine Songs geholt. In Dieters Studio nach Tötensen könnte Gzuz auf jeden Fall in Windesweile brausen, denn von Hamburg ist es nicht weit und schnelle Autos hat der Rapper ja genug.

Der Instagram-Gemeinde scheint die Kombi aus Pop-Titan und Skandal-Rapper aber gut zu gefallen. Sie schreiben unter das Foto: „Was eine geile Combo“ oder „Das beste Bild ever“. Es bleibt also spannend, was diese beiden aushecken. (alp)