Schlagermove, Flohmarkt, Wein – die Wochenend-Tipps für Hamburg

Knapp 30 Grad und Sonne: Ein Wochenende mit grandiosem Wetter steht vor der Tür. Damit Sie das so richtig ausnutzen können, hat die MOPO für Sie die besten Event- und Ausflugstipps für Sie zusammengestellt – Langeweile Fehlanzeige!

Jährlich grüßt der Schlagermove. Und auch dieses Jahr bietet die bunte Straßen-Party wieder allerlei Künstler für die Schlager-Fans. Neben diversen „DJ-Ötzi“- und Helene-Fischer-Doubels treten ab 19 Uhr bei der Aufwärmparty am Freitag auf dem Heiligengeistfeld Künstler wie Michael Holm oder Markus Luca auf (Abendkasse 10 Euro). Am Samstag um 15 Uhr startet die Schlager-Parade genau dort und fährt über Landungsbrücken die St. Pauli Hafenstraße entlang, um über die Reeperbahn zum Heiligengeistfeld zurückzukehren. Mehr Infos zum Schlagermove 2023 – Strecke, Zeiten, Partys, Lage der Toiletten – finden Sie hier. Auf Truck 6 fahren Markus Luca und Markus Nowak mit, Peter Sebastian ist auf dem Charity-Rollstuhl-Truck mit der Nummer 22 dabei, Michael Holm auf Wagen 29 und Olaf Henning auf Wagen 37.

Der Schlagermove in Hamburg ist jährlich gut besucht. Daniel Bockwoldt Der Schlagermove in Hamburg ist jährlich gut besucht.

Weinfest in Winterhude

Am Donnerstag ging es los, noch bis zum Sonntag verwandelt sich der Hof des Goldbekhauses (Moorfurthweg 9, Winterhude) wieder in ein stimmungsvolles Paradies für Weinliebhaber. „Rindchen’s Weinkontor“ und die Macher des Norden-Festivals haben Winzer aus Deutschland und Nachbarländern eingeladen. Im Eintrittspreis von 17,50 Euro (täglich) sind 10 Euro Getränkeguthaben und ein 15 Euro „Rindchen’s“ -Gutschein enthalten. Die Themenseminare und das Weinbingo sind kostenlos. Zu Futtern gibt es natürlich auch. Das Weinfest hat von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Buntes Pop-up-Event in Winterhude

Kunst, Flohmarktstände und Tattoos: Das alles gibt es bei dem Pop-up-Event „Der Markt“ am Samstag in der Event-Garage „Creativespace“ am Mexikoring 29 (Winterhude). Hier gibt’s alles zum Thema Mode und Design. Stände wie die von „Secondella“ sorgen für Flohmarkt-Atmosphäre. Wer Lust hat auf ein spontanes Tattoo, der kann sich von Tattoo-Künstlern wie „no.titz.for.tatz “ tätowieren lassen. Stände wie „Oehlers Eispatisserie“ oder die „Cocktail Kiste“ versorgen die Besucher mit Snacks und Drinks.

Filmnächte im Schanzenpark

Ab Freitag bis zum 30. Juli zeigen die 3001-Filmnächte im Schanzenpark auf der Wiese hinter dem Wasserturm jeden Abend einen Film aus ganz verschiedenen Genres. Los geht’s – je nach Dunkelheit – zwischen 21.30 und 22 Uhr. Popcorn und Eis gibt’s auch. Eintritt: 10 Euro, Menschen mit geringem Einkommen zahlen 7 Euro.

Bernstoffstraßenfest mit Live-Musik

Am Samstag laden die Anwohner der Bernstorffstraße (St. Pauli) zu ihrem Bernstorffstraßenfest ein. Neben diversen Flohmarkt- und Foodständen bietet das Fest eine Reihe von DJ- und Hip-Hop-Liveacts. Ab 10 Uhr können Besucher allerlei Flohmarkt-Artikel durchstöbern, um dann ab 16 Uhr Hip-Hop Künstler wie „DJ Vito“, „B- Low“, „Romuè“ und „WHT!?“ auf der Bühne vor der „BernsteinBar“ in Altona performen zu sehen.

UKE-Spendenlauf mit Familienprogramm

Seit 80 Tagen konnten Läufer, Schwimmer und Radler Kilometer für den UKE-Spendenlauf sammeln. Am Samstag findet von 14 bis 17 Uhr das große Abschlussfest im Eppendorfer Park gegenüber des UKE statt. Das für jeden Kilometer gespendete Geld kommt in diesem Jahr organtransplantierten Kindern zugute. Neben einem gemeinsamen Lauf erwartet Besucher des Festes ein buntes Familienprogramm.

Das könnte Sie auch interessieren: Bürokratie-Wahnsinn, Preis-Explosionen: Sind Hamburgs Wochenmärkte noch zu retten?

Kirschenernte im Alten Land

Männer bei der Kirschenernte im Alten Land. (Symbolbild) imago images Männer bei der Kirschenernte im Alten Land. (Symbolbild)

Bei der Altländer Kirschenwoche dreht sich alles um die runde rote Frucht. Die Höfe im Alten Land warten am Wochenende mit leckeren Kreationen, aber auch Action für die ganze Familie. Die Kirschenwoche geht noch bis Sonntag. Mit dabei sind zum Beispiel: Der Harmshof in Jork (Königreicher Straße 88), der Herzapfelhof in Jork (Osterjork 102) und der Kirschenhof Holst im Stadtteil Neuenfelde (Neuenfelder Fährdeich 29).