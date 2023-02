Blutiger Parkplatz-Zoff: Ein hitziger Streit zweier Männer um einen Parkplatz am Mühlenkamp endete im November 2021 in einer dunklen Gasse – der eine liegt blutend am Boden, der andere flieht zu Fuß. Es war nicht die einzige Straftat des Angreifers. Nun wurde der Fall verhandelt.

L. (29) setzte sich in den Audi seiner Schwester und fuhr zum Mühlenkamp – ohne Führerschein und ohne Idee, was folgen würde. Er parkte den Wagen für kurze Zeit im Halteverbot, um Besorgungen zu machen. Als er wiederkam, geriet er in einen Streit mit zwei Frauen und K. (44). Letzterer zog an jenem Tag um und nutzte die Halteverbotszone als Fläche zum Ein- und Ausladen – der Audi störte den Umzug.