Parkplätze fallen weg: Breiter und beleuchtet: Hier wird jetzt ein neuer Radweg gebaut

Rothenburgsort –

Der Velorouten-Ausbau in Hamburg schreitet weiter voran: Die Arbeiten an der neunten Route im Stadtteil Rothenburgsort starten Anfang April. Der neue Abschnitt soll noch in diesem Jahr fertig werden.

Wie das Bezirksamt Mitte erklärt, soll die neue Route entlang der Norderelbe am Alexandra-Stieg und Entenwerder Stieg verlaufen. Damit soll wegen des „hohen Radverkehrsaufkommens auf diesem Abschnitt der Veloroute 9 zwischen Bergedorf und den Vier- und Marschlanden, und der Innenstadt mit dem Rathausmarkt eine komfortable und zügig befahrbare Radverkehrsinfrastruktur angeboten werden“, heißt es in der Mitteilung.

Ausbau in Hamburg: Breiter Radweg mit Beleuchtung

Konkret wird im April zuerst im Bereich des Alexandra-Stiegs bei der Brücke die Umfahrung und Anbindung verbessert. Zudem soll der Bereich im Zuge der Arbeiten eine Beleuchtung erhalten.

In diesem Bereich soll der Umbau stattfinden.

Anschließend wird laut des Bezirksamts Mitte in einer Länge von etwa 320 Metern ein neuer, vier Meter breiter „Zweirichtungsradweg“ gebaut – ebenfalls mit Beleuchtung.

Hamburg: Einige Parkplätze in Entenwerder verschwinden

Dabei werden auch den Autofahrern Flächen entzogen: „Die Straßenverkehrsflächen im Bereich Entenwerder Stieg, Entenwerder Straße und Entenwerder werden neu sortiert. Die bestehenden Parkplätze im nördlichen Bereich entfallen. Somit steht der nördliche Bereich zukünftig ausschließlich dem Radverkehr zur Verfügung“, erklärt die Pressestelle.

Zusätzlich werden Teile der Grünflächen am Elbpark Entenwerder verlängert und erhalten eine Gehweganbindung – und es soll grüner werden. Dafür werden elf neue Bäume gepflanzt.

Die Kosten für den Umbau, der noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, betragen laut Bezirksamt Mitte etwa 2,1 Millionen Euro. (maw)