Spätestens seit dem Klimawandel ist klar: Großstädte müssen grüner werden. Bäume und Parks helfen, die Temperaturen zu senken. Hamburg könnte weitere grüne Oasen gebrauchen, aber einige gibt es — auch mitten in der City und sogar über der Autobahn. Wir sind jenseits von Alster und Elbe auf die Suche nach Abkühlung im Grünen gegangen. Hier sind unsere Lieblingsplätze.

Schatten unter Linden

Früher war der Wohlerspark zwischen Altona und St. Pauli ein Friedhof. Aus vergangenen Zeiten stammen die alten schattenspendenden Bäume. Auf den Grabsteinen sitzen jetzt Studenten oder Familien und picknicken, andere jonglieren, meditieren oder üben auf der Slackline. Zu sehen gibt es immer etwas, ruhig ist es trotzdem.

Jonglieren zwischen Grabsteinen - der Wohlers Park in Altona war mal ein Friedhof. Anke Geffers Jonglieren zwischen Grabsteinen – der Wohlers Park in Altona war mal ein Friedhof.

Grünflächen auf der Autobahn

Der Autobahndeckel über der A7 in Schnelsen sollte längst ein grüner Park sein, jetzt zieht sich die Eröffnung wohl noch bis September hin.

Und auch in Stellingen liegt zwar der Mutterboden auf dem Tunneldach, aber vom Park gibt es bisher nur eine Animation. Die immerhin sieht gut aus, das Warten bis zum übernächsten Sommer lohnt sich also.

Auf dem A7 Deckel in Stellingen sollen bald Kleingärtner werkeln und Parkbesucher spazieren gehen. DEGES/V-KON.media Auf dem A7 Deckel in Stellingen sollen bald Kleingärtner werkeln und Parkbesucher spazieren gehen.

Gärten in der City

Ein Besuch von Planten un Blomen bei sommerlichen Temperaturen ist immer eine gute Idee, ein Besuch im japanischen Garten eine noch bessere. Wasser plätschert, Blumen blühen, der Fernsehturm spiegelt sich im Wasser und ist trotzdem gefühlt meilenweit entfernt. Auch St. Pauli hat eine wenig bekannte grüne Ruheoase. Hinter der St. Pauli Kirche laden Gartenmöbel im Kirchgarten zum Ausruhen im Grünen und zum Blick auf den Hafen ein. Ganz ohne Lärm und Staub und Stress.

Der japanische Garten in Planten un Blomen ist eine Oase der Ruhe. Angelika Warmuth/dpa Der japanische Garten in Planten un Blomen ist eine Oase der Ruhe.

Eis im Park

Erst ein Eis (Maracuja-Minze? Karotte-Buttermilch?) von den genialen „Eisprinzessinnen“, dann ab in den gegenüberliegenden Rathenaupark in Ottensen. Wohl dem, der an eine Decke zum Sitzen gedacht hat, denn hier kann man auch länger bleiben als das Eisessen dauert.

Viel Grün im Osten

Die Veloroute 8 führt vom Hauptbahnhof in Richtung Osten – und an vielen Parks vorbei. Da wäre der sehr schöne Hammer Park mit uralten Bäumen, Minigolfplatz und Kräutergarten, gefolgt von kleineren Parks in Horn mit bequemen Holzliegen zum Ausruhen. Wer weiterradelt, wird mit dem Öjendorfer Park belohnt. Immerhin Hamburgs drittgrößter Park mit großem See und Badestelle.

In Hamburg-Horn reiht sich ein Park an den nächsten. Holzliegen laden zum Ausruhen ein. Anke Geffers In Hamburg-Horn reiht sich ein Park an den nächsten. Holzliegen laden zum Ausruhen ein.

Berg und Tal

Hamburgs Süden ist hügelig – zwischen Berg und Tal kann man im Göhlbachtal zwischen Harburg und Eißendorf spazieren. Entlang des Lohmühlengrabens gibt es schattige Plätze am Wasser, viel Platz auf grünen Wiesen und wer weitergeht, findet Abkühlung in den Wäldern der Harburger Berge.