Es ist eines der größten Schandflecke in Bergedorf: Das ehemalige Penndorf-Parkhaus an der Rektor-Ritter-Straße. Eigentlich sollte es schon bald abgerissen werden und Platz für Wohnungen machen – doch jetzt ist der Investor insolvent. Wie geht es nun weiter?

Es wuchert das Gestrüpp und im Inneren sammelt sich der Müll. Bereits seit 2018 ist das Penndorf-Parkhaus für Autofahrer geschlossen und verkommt.

Penndorf-Parkhaus steht in Bergedorf seit 2018 leer

Damit sollte eigentlich bald Schluss sein. Der private Investor Revitalis Real Estate AG mit Sitz am Neuen Wall in Hamburg wollte hier 68 Mietwohnungen, davon acht geförderte, errichten. Dazu war eine grüne Außenfassade geplant, ein Innenhof mit Spielplätzen sowie eine Tiefgarage.

Das Bergedorfer Bezirksamt hatte sowohl Abriss als auch Neubau bereits offiziell genehmigt – in diesem Jahr sollten die Bagger dafür anrollen, hieß es noch Ende Mai.

So könnte es einmal aussehen: Aus dem ehemaligen Penndorf-Parkhaus sollen 68 Wohnungen werden. Revitalis So könnte es einmal aussehen: Aus dem ehemaligen Penndorf-Parkhaus sollen 68 Wohnungen werden.

Und jetzt das: Am 10. Juli stellte die Immobilienfirma offiziell einen Insolvenzantrag. Was bedeutet das für Bergedorfs großen Schandfleck? Nichts Gutes. „Das Vorhaben ruht derzeit, da die Kosten für das Baumaterial, unter anderem Stahl und Beton insbesondere seit Beginn des Ukraine-Krieges explosionsartig angestiegen sind“, sagt Projektmanager Christian Rühe auf MOPO-Anfrage.

Darum wird in Bergedorf erstmal nichts passieren

Parallel dazu würden Neubauten seit Frühjahr 2022 von der Kreditanstalt für Wiederaufbau nicht mehr staatlich gefördert. „Mit den derzeitigen Kosten sind solche Projekte grundsätzlich nicht mehr wirtschaftlich darstellbar“, sagt Rühe. Heißt übersetzt: In der Rektor-Ritter-Straße bleibt erst einmal alles so, wie es jetzt ist. Rühe betont allerdings: „Dieses Problem betrifft die gesamte Baubranche und ist unabhängig von dem Sanierungsverfahren der Revitalis.“

Das Innere des ehemaligen Penndorf-Parkhauses ist schon lange verlassen. Hier sollen einmal Wohnungen entstehen. Florian Quandt Das Innere des ehemaligen Penndorf-Parkhauses ist schon lange verlassen. Hier sollen einmal Wohnungen entstehen.

Laut Bergedorfs Sprecher Lennart Hellmessen habe es diesbezüglich bisher noch keine Gespräche zwischen Bezirk und dem Investor gegeben. Die Stadt wird das Projekt wohl aber vorerst nicht übernehmen.

Der von Gericht eingesetzte Insolvenzverwalter, Sven-Holger Undritz, sagte zuletzt dem NDR, dass der Geschäftsbetrieb ohne Störungen weiterlaufe. Er plane, die gesamte Revitalis-Gruppe zu erhalten und spreche mit Interessenten für eine mögliche Übernahme.

Abseits von dem Penndorf-Parkhaus entwickelt Revitalis noch drei andere Bauprojekte in Hamburg: 74 Wohnungen an der Luruper Straße, 100 an der Washingtonallee in Horn sowie 300 Wohnungen plus Kita an der Winsener Straße in Winstorf. Wie auch in Bergedorf ist bei diesen Vorhaben derzeit noch nicht klar, ob sie tatsächlich umgesetzt werden.