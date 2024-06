Für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen können sie zum unüberwindlichen Hindernis werden: Autos, die den Gehweg zuparken - ein Ärgernis besonders in dichtbesiedelten Quartieren wie Ottensen oder dem „Generalsviertel“ in Eimsbüttel. Für Autofahrer wird die verbotene Praxis zunehmend teurer: Die Höhe der Bußgelder in Hamburg für Gehwegparker hat sich seit 2019 verdoppelt, wie nun aus einer Senatsanfrage der Linken hervorgeht.