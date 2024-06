Panne in einem Wahllokal in Eimsbüttel: Am Sonntagnachmittag fehlen plötzlich Stimmzettel! Den Wählern sei gesagt worden, sie könnten später wiederkommen, schreibt ein MOPO-Leser. Die MOPO hat beim Landeswahlleiter nachgefragt, was da los war – und ob die Betroffenen jetzt in ein anderes Wahllokal gehen sollen.

Gegen 15 Uhr erreicht ein Leserbrief per Mail die MOPO-Redaktion: In einem Wahllokal in Eimsbüttel sollen die Stimmzettel für die Bezirkswahl ausgegangen sein. Wann neue Zettel ankommen, sei unklar. Den Wählern habe man lapidar gesagt, sie könnten noch einmal wiederkommen. Einige sollen daraufhin frustriert das Wahllokal verlassen haben.

Panne: Zu wenige Stimmzettel in Eimsbütteler Wahllokal