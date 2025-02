Panne im NDR: Moderator plaudert Schwangerschaft von Gast aus

Das war so nicht geplant: Im Gespräch auf dem „Roten Sofa“ plauderte Moderator Hinnerk Baumgarten ein besonderes Geheimnis seines Gastes aus. Denn an dem Abend gab es wohl technische Probleme im Studio. Und so lief die Kamera schon, als Baumgarten über die Schwangerschaft von Sopranistin Fatma Said sprach.

„Was ist da heute bei ‚Das rote Sofa‘ los? Die Sendung am Dienstagabend fing zu früh an, als der Moderator ankündigte, dass keine/r wissen darf, dass die eingeladene Sopranistin Fatma Said schwanger ist. Nun ist es wohl zu spät“, schreibt ein „Das“-Zuschauer auf Instagram. Und ja – jetzt ist es wohl zu spät, nun ist die Neuigkeit raus.

Eigentlich beginnt die Sendung um 18.45, am Dienstagabend wurde jedoch schon zwei Minuten früher aus dem Studio in Lokstedt übertragen. Und so ging auch die Bemerkung des Moderators live, die offensichtlich an den Kameramann gerichtet war. „Nein! Wolfram nein, es soll doch nicht bekannt sein, dass sie schwanger ist. Ja, deswegen.“ Anschließend richtete Baumgarten noch sein Hemd und bereitete sich auf die nahende Show vor. Sein Kameramann antwortete: „Nein, weiß ich doch, darüber hatten wir doch gesprochen.“ Es war auch zu hören, wie Fatma Said sich aus dem Hintergrund für den Hinweis bedankte. Zu sehen war sie nicht.

Das rote Sofa: Technische Probleme im NDR-Studio

Baumgarten beschwerte sich noch, dass er sein Echo im Studio hörte, kurze Zeit später meinte er: „Ah, jetzt ist es weg.“ Eine Kollegin zählte deutlich hörbar von 30 runter und dann ging die eigentliche Sendung los – scheinbar ohne dass Said oder Baumgarten mitbekommen hatten, dass die Zuschauer bereits über das Geheimnis der Sopranistin Bescheid wussten.

Es folgten das geplante Gespräch und ein Auftritt der 34-Jährigen. Und bis die Lichter wieder ausgingen, war offenbar niemandem bewusst, was da gerade passiert war. (prei)