O’zapft is – das ganze Jahr über!

Bier in Maßkrügen, deftige Spezialitäten und jede Menge Dirndls – oder anders ausgedrückt: Bayrische Lebensart pur! Wer die genießen möchte, ist in Hamburg genau richtig. Hier gibt es nämlich gleich zwei Hofbräu Wirtshäuser, die genau das und noch mehr versprechen!

Vorfreude zum Mitfeiern: Das Wiesn Warm-up 2022

Beim Wiesn Warm-up 2022 am 10.09.2022 erlebst du schon vor dem offiziellen Start des Oktoberfestes echte bayerische Wiesn-Stimmung! Dich erwarten deftigen Schmankerln, das herrliche Hofbräu Bier – und die Original Hofbräuhaus Showband, die zum Schunkeln und Mitsingen einlädt.

Echte Festzeltstimmung in Hamburg!

Ein Prosit auf die bayrische Gemütlichkeit: Parallel zur Münchner Wiesn zapft jedes Hofbräu Wirtshaus am 17.09. um 12 Uhr ein Fass traditionelles Hofbräu Oktoberfestbier an! Während der gesamten Fest-Zeit vom 17.09. bis 03.10. herrscht hier richtige Festzeltstimmung – auch unter der Woche: Die Original Hofbräuhaus Showband spielt von dienstags bis samstags Livemusik und macht das urige Ambiente zu einer Hochburg der guten Laune! Sei dabei, wenn es auch in diesem Jahr wieder heißt: O‘zapft is! Oans, zwoa, g’suffa!

Auch in den Hofbräu Wirtshäusern erfolgt am 17. September um 12 Uhr der traditionelle Fassanstich zur Wiesn-Eröffnung.

Noch ein Grund zum Feiern: das Oktoberfest-Paket

Mit dem Oktoberfest-Paket für Gruppen werden deine Wiesn in Hamburg besonders herrlich: Ohne Warten wird deine Gruppe direkt ins Geschehen geleitet – so steht dem ausgelassenen Feiern nichts mehr im Wege! An eurem Tisch genießt ihr zünftige Livemusik, deftiges bayerisches Essen und unser original Hofbräu Bier! Für 59€ pro Person bekommt ihr jeweils eine Portion Riesenhaxe, zwei Maß Oktoberfestbier, einen Schnaps und einen Seppelhut!

Ein herrliches Stück Bayern – im Herzen Hamburgs!

Das Hofbräu Wirtshaus Esplanade befindet sich seit 2005 nahe der Binnenalster und ist seitdem bekannt für seinen einzigartigen bayrischen Flair. Tagsüber lassen sich hier echte Spezialitäten in gemütlichem Ambiente genießen, abends ist hier Oktoberfeststimmung angesagt – das ganze Jahr über! Ob Junggesellenabschied, Geburtstag, Firmenevent oder auch ohne besonderen Anlass – hier wird jeder Besuch zum Erlebnis!

Das Hofbräu Wirtshaus am Speersort mit seiner süddeutschen, bürgerlichen Küche steht für ein lebendiges Wirtshausambiente und gemütlichen Biergartenflair. Auf zwei lichtdurchfluteten Ebenen lässt sich hier echte bayrische Gemütlichkeit genießen! In den Sommermonaten öffnet hier auch Hamburgs größter City-Biergarten seine Türen – ein Muss für jeden, der die warme Sonne bei kühlem Bier genießen möchte!

Übrigens: In den beiden Hofbräu Wirtshäusern lassen sich auch private Events feiern! Wer ein unvergessliches Erlebnis der bayrischen Extraklasse sucht, ist hier also genau richtig. Das Hofbräu Planungs-Team hilft sehr gerne bei der Organisation.

Stimmung ist in den Hofbräu Wirtshäusern garantiert – zum Oktoberfest wie auch bei privaten Events.

Anfragen zum Oktoberfest-Paket oder zu Betriebsfeiern

Deinen Oktoberfest-Tisch oder deine Veranstaltung kannst du ganz einfach direkt über das Eventbüro (040-696 55 900) oder online unter www.hofbraeu-wirtshaus.de buchen. Natürlich stehen dir aber auch vor Ort die Teams in den Hofbräu Wirtshäusern an der Esplanade 6 oder am Speersort 1 für Anfragen zur Verfügung.