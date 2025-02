So still, wie der riesige Innenhof im Herzen von Ottensen daliegt, so lautstark wird um die Bebauung der Fläche gestritten – und das seit 2009. Nach einigen Jahren Dornröschenschlaf nimmt die Debatte derzeit wieder Fahrt auf: Das Bauunternehmen Otto Wulff hat das Gelände gekauft und präsentierte seine Pläne, die unter den Bezirkspolitikern ein geteiltes Echo hervorrufen – und bei den Anwohnern einhelliges Entsetzen. Die Gegner haben nun einen Alternativvorschlag.