Ostern in Hamburg: Bis zu 20 Grad! T-Shirt-Wetter mit Wermutstropfen

Auf frühsommerliche 20 Grad könnten die Temperaturen am Oster-Wochenende in Hamburg klettern – T-Shirt-Wetter! Aber auf den Regenschirm sollte man beim Spaziergang lieber nicht verzichten.

Angenehm mild bis warm, aber wechselhaft – so lässt sich die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das Oster-Wochenende in Hamburg zusammenfassen. „Ich kann zwar nicht durchgehend Sonne versprechen, aber temperaturtechnisch sind wir gut dabei“, sagt DWD-Meteorologin Annett Püschel zur MOPO. „Wir hatten zu Ostern in Hamburg auch schon mal Schnee.“

Der Karfreitag beginne wechselhaft, so Püschel: „Hier und da kann es mal ein bisschen regnen, aber im Tagesverlauf wird es immer freundlicher.“ Die Temperaturen können an der Elbe bis auf 14 Grad steigen.

Osterwetter in Hamburg: Wechselhaft, aber warm

Am Karsamstag könnte in Hamburg die 20-Grad-Marke erreicht werden. „Dabei ist es wechselnd bewölkt, ab und zu kann mal ein Schauer durchhuschen, aber es kommt auch immer mal die Sonne raus“, sagt Püschel vorher.

Der Frühsommer ist laut DWD-Berechnungen aber nur auf der Durchreise: Schon am Ostersonntag sollen die Temperaturen nur 15 bis 17 Grad erreichen. Die Wetterlage bleibt aber voraussichtlich so wie am Samstag.

Für den Ostersonntag gehen die verschiedenen Wettermodelle weit auseinander, so Püschel – genaue Vorhersagen sind da aktuell noch nicht möglich. „Wenn ich die vergangenen Tage betrachte, gehe ich für Ostersonntag von einem Sonne-Wolken-Mix aus. Schauer sind nicht ausgeschlossen.“ Die Temperauren dürften wieder maximal auf 17 Grad steigen.