Orkan „Sabine“: Dieter Bohlen begeistert Fans mit „witzigem“ Video

Orkan „Sabine“ hielt den Norden in den vergangenen Tagen ziemlich in Atem und sorgte für Chaos im Bahnverkehr, Überflutungen und umgeknickte Bäume. Auch Dieter Bohlen ließ der Sturm nicht kalt – er lief direkt in den Wald, um nachzuschauen, wie es „seinen Bäumen“ geht.

Die Angst um seine Bäume war wohl so groß, dass Bohlen direkt in den Wald lief, um nach dem Rechten zu sehen. Doch zum Glück blieben die Bäume seines Waldstückes von Sturmtief „Sabine“ verschont: „Und ich hab sie mir alle angeguckt und also guckt mal hier, also – so schön!“

Bohlen berichtet aus dem Wald – Fans sind begeistert

Während im ganzen Norden Schäden durch umgeknickte Bäume entstanden, zeigt sich der Wald im Video von Bohlen in seiner ganzen Pracht.

Der 66-Jährige ist begeistert: „Leute, das ist einfach geil, den Bäumen geht’s toll, alle stehen hier schlank und rank, nicht krank und stolz haben sie diesem bösen, bösen Sturm widerstanden, ja – ich bin glücklich, ich hoffe, ihr auch.“ Seinen ironischen Unterton könnte man damit erklären, dass Bohlen die Berichterstattung über die stärke des Orkans etwas übertrieben fand – sein Wald jedenfalls zeigt sich astrein und unversehrt.

Wie auch immer: Das Video Bohlens zum Sturmtief „Sabine“ kommt bei seinen Fans gut an – vor allem jedoch die Bemerkung, dass es sein eigener Wald sei, führt zu zahllosen Kommentaren: „Toll!! Könntest dir ’ne eigene Insel kaufen und entscheidest dich für nen Wald“ und „Der Wald sieht aus wie eine Foto-Tapete … kein Blättchen regt sich“ oder „Ich würde gerne deinen Wald malen“ sind nur einige der Bemerkungen.

Über 198.000 Follower schauten sich sein Wald-Video bisher an, 1474 kommentierten es und 21.107 Fans gefiel sein gewohnt spaßiger Video-Auftritt. (vd)