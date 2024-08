Im Oberhafen schlägt das Festival-Herz

In den „Erste Liebe Studios“ finden viele Happenings, Workshops und Verkostungen statt.

Beim 2. Open Mouth Food Festival in Hamburg vom 12. bis 16. September verwandelt sich die Stadt wieder in ein Paradies für Feinschmecker. An vielen Orten wird es zahlreiche Programmpunkte geben, bei denen das gastronomische Angebot der Hansestadt und die Produkte regionaler Erzeuger:innen im Vordergrund stehen. Ziel ist es zudem, Unternehmen und Verbraucher miteinander zu verbinden und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt zu schärfen.

Das Herz all dieser kulturellen und kulinarischen Erlebnisse wird wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr im Oberhafenquartier schlagen. In den Hallen der „Erste Liebe Studios“ und der „YES Location“ in der Stockmeyerstraße wird täglich zu Vorträgen, Panels und weiteren Aktionen eingeladen.

Es gibt noch weitere Events im Oberhafen!

So sollen am 13.9. bei „Grüne Gründer“ junge Schüler:innen inspiriert werden, innovative Geschäftsideen zu entwickeln und ein tiefes Verständnis für Nachhaltigkeit zu fördern. Nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern bestens durchgeplant ist das Event am 14.9. vom Tattoo Studio by Atelier.Sensi. Deren Künstler:innen verewigen deine Leidenschaft für Food & Beverage auf der Haut. Stevan Paul & Gäste erklären am 15.9., wie ein Kochbuch entsteht.

Besucher des Festivals erwartet im Oberhafen aber nicht nur eine breite Palette an gastronomischen Highlights, sondern auch ein inspirierender Austausch zwischen Köchen, Produzenten und Feinschmeckern. Hier stellen wir Dir einige Auszüge aus dem Programm vor, die direkt im Oberhafen stattfinden:

hfr Bei der „Gaumen Disco“ am 14.9. wird erst geschlemmt und dann getanzt.

➤ Gaumen Disco am 14.9.: Erst schlemmen und dann das Tanzbein schwingen. Restaurants wie „Jellyfish“, „Izakaya“ oder „Tigre“ verzaubern die Festival-Besucher mit kulinarischen Kreationen. Dazu dürfen leckere Drinks genossen werden. Diverse Hamburger DJs animieren dann dazu, auf der Tanzfläche aktiv zu werden.

➤ Natural Wine Tasting am 14.9.: Was ist der Unterschied zwischen konventionellem Wein und Naturwein? Diese und andere Fragen diskutieren Expert:innen – und geben dabei Einblicke in aktuelle Trends, das Potenzial beider Weinstile und die Auswirkungen auf den Markt.

➤ Sound Bath und Teeverkostung am 15.9.: Mit einem Klangteppich aus fein komponierten Vibrationen von Klangschalen und weiteren Instrumenten werden die Teilnehmer:innen in einen harmonischen, ausgeglichenen Zustand versetzt – und können so maximal entspannen. Im Anschluss dürfen mit allen Sinnen verschiedene Teesorten verkostet werden.

Auf der Community Stage wird es täglich Panels und Workshops zu kulinarischen, nachhaltigen und gesellschaftlichen Themen geben – zum Beispiel „Essen, Liebe, Lachen“ am 14.9. mit Schauspielerin Klara Lange, Food Loverin Franziska Heinemann-Schulte und „Foodlab“-Gründerin Christin Siegemund.

Das volle Programm ist unter www.openmouth.hamburg zu finden.

Unter dem Dach des Open Mouth Hamburg Food Festival finden auch stadtbekannte Veranstaltungen wie die eat&style, das Green Food Festival (jeweils am 14. und 15.9) und die Hamburg Beer Week (12.-15.9.), die über 40 Events in 25 Locations vereint, statt.