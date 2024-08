Sie machen das Open Mouth so einzigartig

Kreative Köpfe, kulinarische Entdecker und leidenschaftliche Produzenten: Das Open Mouth Food Festival in Hamburg bringt Menschen zusammen, die die Esskultur auf besondere Weise prägen. Wir stellen einige von ihnen vor, die mit ihrer Leidenschaft und ihren Ideen das Festival zu einem unvergleichlichen Erlebnis machen.

„Wir veranstalten ein Bierbingo“

➤ Wer bist du? Ich bin Fiete aus Hamburg-Finkenwerder, Diplom-Braumeister und Geschäftsführer bei Wildwuchs Brauwerk Hamburg.

➤ Was machst du auf dem Festival? Wir veranstalten zusammen mit der Hobenköök am 13.9. ein Bierbingo: Los geht’s in geselliger Runde mit einer fantastischen Wildwuchs Bier-Verkostung. Es wird eine süffige Auswahl an Wildwuchs Bieren probiert. Danach wird Bierbingo gespielt und die Biere blind verkostet. Wer zuerst Bingo ruft und alle richtig getippt hat, gewinnt die Runde.

➤ Worauf freust du dich besonders? Das Festival ist ein tolles und spannendes Event, um die kulinarische Vielfalt in Hamburg darzustellen. Auch wir von Wildwuchs setzen uns stark dafür ein, Regionalität und Vielfalt im Brauerhandwerk zu leben. Als einzige Biobrauerei Hamburgs liegen uns besonders nachhaltige Programme am Herzen, wie zum Beispiel das Green Food Festival und natürlich die Hamburg Beer Week, bei der die Hamburger Brauereien ihre Braukünste zeigen. Beide Programme finden ebenfalls im Rahmen des Open Mouth Festivals statt.

„Wir kochen zwei Signature Dishes“

Vitalian Jonas betreibt das V’italian in Kopenhagen

➤ Wer bist du? Ich bin Jonas und betreibe gemeinsam mit einem Freund das V’italian in Kopenhagen, wo wir vegane italienische Gerichte servieren.

➤ Was machst du auf dem Festival? Wir werden als Teil der Gaumen Disco am 14.9. zwei unserer Signature Dishes servieren. In Zusammenarbeit mit „Wasted“, einer jungen Marke aus Kopenhagen, die Brotreste zu Pasta verarbeitet, präsentieren wir unsere Pasta alla Norma und dazu unsere berühmte Sauerteig-Focaccia.

➤ Worauf freust du dich besonders? Ich freue mich darauf, bekannte Gesichter zu treffen, neue Freundschaften zu schließen, ein Stück Kopenhagen mitzubringen und gemeinsam mit V’italian dazu beizutragen, Hamburg als Food-Standort auf die Karte zu setzen!

„Wir kreieren einen Drink aus lokalen Produkten“

➤ Wer bist du? Ich bin Juri Reib, Besitzer des „The Bohemian"

➤ Wer bist du? Ich bin Juri Reib, Besitzer des „The Bohemian“

➤ Was machst du auf dem Festival? Wir machen in diesem Jahr mit beim Sustainable Sip vom 1.-16.9. und kreieren einen speziellen Drink aus lokalen Produkten. Ich kümmere mich in erster Linie um die Umsetzung in der Karte und die Kommunikation mit dem Gast. Unser Headbartender Lukas ist federführend für das Serving unseres Drinks und die Nachhaltigkeit an unserer Bar.

➤ Worauf freust du dich besonders? Ich freue mich sehr auf die Interaktion zwischen den Bars und ihren Gästen.

„Ich darf spannende Gespräche moderieren“

➤ Wer bist du? Elissavet Patrikiou, Fotografin und Kochbuchautorin aus Hamburg

➤ Wer bist du? Elissavet Patrikiou, Fotografin und Kochbuchautorin aus Hamburg

➤ Was machst du auf dem Festival? Zwei Dinge, die ich liebe: Wort und Bild. Ich darf einige Gespräche auf der Community Stage im Oberhafen moderieren mit guten und spannenden Menschen. „Von der Fischkiste zur Nachhaltigkeit“, „Teeangst – Das komplizierte Getränk?“ und „Essen, Liebe, Lachen“ sind Beispiele für die Themen, mit denen ich mich auf der Bühne beschäftigen werde. Zudem darf ich die Veranstaltung mit meinen Fotos dokumentieren.

➤ Worauf freust du dich besonders? Auf die Besucher und die Gäste beim Food Festival – denn das bedeutet für mich gutes Essen: Es bringt Menschen zusammen!