Im „Heartquarter“ schlägt das Herz des Festivals

Happenings und Verkostungen in den Erste Liebe Studios

Das Festival ist dezentral organisiert. Trotzdem werden viele der Festival-Veranstaltungen im kreativen Oberhafenquartier am Rande der HafenCity stattfinden: Die Hobenköök ist hier beheimatet, die Brauer der „Hamburg Beer Week“ machen hier am Wochenende ihre große „Celebration“ und das „Green Food Festival“ verwandelt die alte Gleishalle in einen bunten Marktplatz. Direkt daneben findet auch das „Heartquarter“ des Festivals in den „Erste Liebe Studios“ seinen Veranstaltungsort.

Gastronomische Happenings und Verkostungen, spannende Panels und Vorträge sowie ein musikalisches Rahmenprogramm mit Gastronomie-Party“ – das alles gibt‘s in diesem „Heartquarter“.

Und hier ein paar Auszüge aus dem Programm in den Erste Liebe Studios, Oberhafen:

Future Bites —Wie schmeckt die Zukunft?

Ein Panel, fünf Gäste: Benjamin Adrion von Viva con Agua, Antje de Vries, Daniel Anthes, Hendrik Haase und Magda Tedla sprechen über die Ernährung der Zukunft. Inwiefern werden Ernährungsgewohnheiten und Esskulturen weltweit in den nächsten Jahrzehnten durch globale Trends und kulturelle Verschmelzungen beeinflusst? Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit in der Zukunft der Lebensmittelproduktion und -konsumption?

➤ Im Herzen des Festivals wird das Menü für die Zukunft gestaltet und jeder kann dabei sein. 16.9., 13-15 Uhr.

Gaumen Disco

Kuratierte Naturweine und Drinks von der Disco Bar, authentische Tacos von „Miguelez“, Leckereien aus den Händen des „Aroma Collective“, peruanische Köstlichkeiten von der „Ceviche Bar“, cremiger Hummus mit leckeren Toppings von der „Hummus Bar“, selbstgemachte frische Pasta mit transilvanischem Trüffel, eine süße Verführung aus der Konditorei von Ilka aka „genascht“, bester Kaffee von „Black Delight“ und groovige DJ-Sets im Oberhafen. Open-Mouth-Gäste können sich für köstliche Gaumenfreuden bereitmachen und einen unvergesslichen kulinarischen Abend mit einer extra Dosis „Disco“ erleben.

➤ 16.9., 18-1 Uhr.

Yoga for Fränz – der Weg in den Food Flow!

Oder vielleicht raus aus dem Food Flow, so fast zum Ende des Open Mouth – Hamburg Food Festival? Yoga ist nicht nur eine körperliche Übung, sondern auch eine Reise zur Achtsamkeit und inneren Balance, denn Yoga hilft uns, in einen Zustand des Flusses zu gelangen, in dem Körper und Geist im Einklang sind. Ebenso wie der Lieblingssnack in einen Genussfluss versetzen kann und eine Erfahrung für die Sinne, Emotionen und Gedanken ist. Es erwartet den Festivalgast eine Stunde Vinyasa Yoga. Den Ausklang danach gibt es mit dem weltbesten Gebäckstück, dem Inbegriff von Heimat für waschechte Hamburger*innen: Franzbrötchen! Kaffee wird natürlich auch nicht fehlen! Sunday Morning Vibes at its best!

Keine Sorge, Vorkenntnisse im Yoga sind nicht erforderlich! Egal, ob Anfänger oder erfahrener Yogi, jeder ist herzlich willkommen.

➤ 17.9., 10-12 Uhr.

Farm to Table

Ernährung ist Klimafaktor Nummer 1 – und unsere tägliche Macht der Veränderung. Deshalb packt das Open Mouth – Hamburg Food Festival einen Tag voll mit Infos, Möglichkeiten und regionalen Lösungen für globale Herausforderungen. Das Good Food Collective präsentiert die vier größten Einflussfaktoren im Ernährungssystem: Landwirtschaft, pflanzenbasierte Ernährung, Verschwendung & Verpackung sowie fairer Handel. 15 Expert*innen aus Landwirtschaft, Gastronomie, Unternehmen und Organisationen teilen ihr Wissen über die Bereiche. Dabei geben sie Einblicke in ihre Arbeit und praktische Tipps für die konkrete Umsetzung: vom Acker bis zum Teller, vom Betrieb bis zum heimischen Herd.

Ziele sind das fundierte Aufzeigen der ökologischen und sozialen Situation sowie das Erschließen von wirtschaftlichen und inhaltlichen Potenzialen für den eigenen Betrieb und den Alltag. Letztlich: ein positiver Beitrag für Mensch und Natur.

➤ 18.9., 9-16 Uhr.

Es gibt aber noch weitere Events im Heartquarter!

So heißt es am 15.9.:„ Fish Tales Vol.1 – by Chefs Culinar“: Kitchen Guerilla nimmt euch gemeinsam mit geladenen Kollegen mit in die Tiefen der Meere, aus denen sie eine Auswahl an Fischspezialitäten aus nachhaltiger und regionaler Aufzucht auf eure Teller bringen.

Und: Der „längste Kochbuch-Signiertisch“ der Welt lädt am 17. September ein, mit Hamburger Kochbuchautor*innen und schreibenden Köch*innen wie dem Star-Pâtissier Marco D’Andrea zu fachsimpeln. Am selben Tag heißt es „Schnallt euch an für unser Daydrinking Event“ – mit frischen Säften, Weinen und Drinks für gute Laune!

Das Programm des „Heartquarter“ erweitert sich stetig: www.openmouth.hamburg.