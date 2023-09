Highlights beim Open Mouth – Hamburg Food Festival

Das Green Food Festival bringt Stadt und Land zusammen. In und an der Gleishalle im Oberhafenquartier entsteht am 16. und 17.9. ein bunter Marktplatz mit Köstlichkeiten von 40 Bio-Höfen und Manufakturen aus der Region. Außerdem: Streetfood, Live-Musik und Tastings. In der Factory Hammerbrooklyn finden dazu Workshops statt.

Bereits ab dem 11.9. lädt die Hobenköök im Oberhafenquartier zu Themen-Menüs, kulinarischen Bus-Touren und Hamburger Küche auf Barkassen ein. Am 14.9. gibt es im Restaurantableger auf Gut Karlshöhe den Hobenschnack „Henne, Ei und… Hahn“.

Das Ratsherrn Hoffestival in den Schanzenhöfen geht in die zweite Runde. Am 15. und 16.9. feiern Groß und Klein. Es gibt frisches Tankbier, leckeres Essen, Live-Musik und DJs, Tätowierer, DIY-Workshops und ein Feuerwehrauto für die Lütten.

Die Hamburg Beer Week lässt die Kronkorken knallen. Diesmal unter dem Dach des Open Mouth – Hamburg Food Festival. Die coolsten Brauer*innen der Stadt sind dabei und viele heimische Manufakturen. Mehr als 30 Locations sind am Start, es gibt 80 Einzelveranstaltungen und die Brewers Kulinarik Cruises auf der Elbe!

Im Kreativ-Kaufhaus „Jupiter“, direkt am Hauptbahnhof, eröffnet am 15.9. die „Faire Woche“ unter dem Motto „Fair und kein Grad mehr“ mit Podiumsdiskussion und internationalen Gästen. So berichtet z.B. die indische Erzeugergemeinschaft „Last Forest“ von ihren Perspektiven auf Klimagerechtigkeit. Dazu präsentieren sich Manufakturen wie Schokovida und Senfpauli.

Im HYGGE erfährt man alles über Farming in der Stadt

Farming mitten in der Stadt? Im Hamburger Westen ist das möglich. Das HYGGE bietet saisonale, regionale und lokale Food-Angebote und Aktionen: Durch den Hofladen stöbern, Gewächshäuser erkunden, sich Urban Farming erklären lassen – und besten Kaffee und Farm Food genießen.

Die Festival-Aktivitäten sind nicht nur auf die Stadt beschränkt. Unter „Landwirtschaft erleben“ gibt‘s Entdecken, Lernen, Schmecken und Verstehen. Landwirtschaftliche Erzeuger stellen sich und ihre Höfe vor. Zum Beispiel: 14. und 17.9.: Obsthof Matthies – Obsthof Express (Altes Land).

Das foodlab ist der Ort für Foodies in der HafenCity. Neben flexiblen Küchenplätzen zum Testen, Kreieren und Produzieren von Food Innovationen, bietet es Coworkingspaces, Netzwerk und Testflächen für Konzepte. Schaut vorbei z. B. zur „AROMA Kitchen Party“ am 14.9. oder am 19.9. zur Aktion: „Meine Brotbox: lecker und gesund!“