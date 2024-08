„Good Action“ in der gesamten Stadt

Auch außerhalb des Oberhafenquartiers gibt es beim Open Mouth Food Festival viel zu entdecken.

Die „Good Action“-Partner sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt und nehmen mit einem besonderen Menü, einem speziellen Drink oder einer nachhaltigen Veranstaltung am Festival teil. Hier findest du einige Highlights.

➤ Vlet Kochschule (12.9.): Alle, die Hamburg nicht nur erleben, sondern vor allem auch schmecken wollen, kochen im Kochkurs „Hamburgs Heimatküche“ ein 3-Gänge-Menü der norddeutschen Art. Es gibt Schnüsch, beschwipstes Maishähnchen und Apfelstreuselkuchen.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Oberhafen schlägt das Festival-Herz des Festivals

➤ Fang & Feld – The Westin Hamburg (12.-16.9.): Küchenchef Cameron White serviert Fangfrisches und Regionales in lässiger Atmosphäre. Ehrlich und mit norddeutschem Charme präsentiert er süße Äpfel, Birnen und Zwetschgen vom benachbarten Obsthof im Alten Land, frischen Fisch aus der Nordsee und gutes Fleisch von der Holsteiner Weide.

The Westin präsentiert in der HafenCity Regionales vom „Fang & Feld“ The Westin Hamburg The Westin präsentiert in der HafenCity Regionales vom „Fang & Feld“

Sustainable Sip

Willkommen bei Sustainable Sip, einer Bewegung, die die Barszene Hamburgs mit regionaler Landwirtschaft verbindet. Im Rahmen des Festivals kreieren die besten Bars der Stadt nachhaltige Drinks aus lokalen Produkten. Gäste können diese vom 1. bis 16.9. kosten und bewerten. Der beste Drink wird am 16.9. im foodlab Hamburg gekrönt.

➤ Booze Essig – Küchenparty (13.9.): Tauche ein in die faszinierende Welt der Fruchtessig-Herstellung. Erlebe in der modernen Booze-Laborküche, wie aus Obstbäumen und Beerensträuchern purer köstlicher Fruchtessig entsteht.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Menschen machen das Open Mouth so einzigartig

➤ HYGGE the Farm Workshop (15.9.): Du hast Lust, Spannendes von den Gärtnerinnen der Farm zu erfahren und eine tolle Zeit in grünen Oasen zu verbringen? Bei diesem Workshop wird es um die Gestaltung eines naturnahen Gartens gehen, in dem sich Mensch und Natur im Einklang befinden.

Hamburgs Sterne

„Hamburgs Sterne“ by OPEN MOUTH: Am 15.9. wird das foodlab in der HafenCity zur Bühne für ein außergewöhnliches Event. Unter dem Motto „Kitchenparty“ erwartet die Gäste ein Abend voller kreativer Genüsse, bei dem sich zehn Hamburger Sterneköche der Stadt austauschen und ihre Leidenschaft für Kulinarik zelebrieren.