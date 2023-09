Essen, trinken, Gutes tun – Hamburgs neues Food Festival

Mehrtägiges Spektakel für Leute mit gutem Geschmack: Essen, trinken, Inspiration – so funktioniert Open Mouth:

Klar, Essen wird’s geben. Aber davon mal ab: Was, bitte, ist ein Food Festival? Ganz einfach: ein riesiger Haufen Gelegenheiten, den guten Geschmack zu feiern. In Restaurants, auf Höfen, bei Events und in anregenden Gesprächen über Nachhaltigkeit und Kreativität rund ums Essen und Trinken. Von Donnerstag bis Montag, überall in der Stadt.

Mit dem Open Mouth – Hamburg Food Festival wird die Stadt kommende Woche zu einem Tempel für den guten Geschmack. Und der steht auf drei Säulen:

Säule Nummer 1: Rein in die Restaurants und Betriebe. Rein in die Werkstätten und Küchen. In die Läden und Produktionen. Zum Schmecken und Staunen. Das Motto: Good Food Dish, Good Drink, Good Action. Heißt ganz konkret: Alle hier teilnehmenden Gastronomen und Macher*innen verpflichten sich ausgewählten Nachhaltigkeits-Kriterien wie zum Beispiel Regionalität, Fairtrade oder „bio“. An Bord sind Läden vom Sterne-Restaurant bis zur Frühstücks-Lokalität. Den aktuellen Stand der Teilnehmer*innen gibt es jederzeit unter www.openmouth.hamburg.

Mit Herz und Seele Brau-Fans: Die Beer Week Crew Jens Hinrichs Mit Herz und Seele Brau-Fans: Die Beer Week Crew

Säule Nummer 2: Größere Events an verschiedenen Orten der Stadt. Eigenständige Spektakel, die aber alle Teil der großen Open-Mouth-Idee sind. Zum Beispiel die „Beer Week“ oder das „Green Food Festival“. Oder die „Fair Trade Stadt“ in der City.

Säule Nummer 3: Das pralle Programm im so genannten „Heartquarter“ des Festivals. Im Oberhafenquartier am Rande der HafenCity schlägt quasi das Herz des ansonsten munter über die Stadt verteilten Programms. „Jeden Tag passiert hier eine Menge“, sagt Patrick Rüther, Gastronom und Geschäftsführer tellerrand consulting, der wesentlich am Programm mitgeschraubt hat. „Wir bieten gastronomische Happenings und Verkostungen, Panels, Vorträge und auch Musik.“Nur ein Punkt aus der langen Liste der Veranstaltungen: „Der längste Kochbuch-Signiertisch der Welt“! Am 17. September werden schreibende Küchenzauberer vor Ort sein, mit denen man natürlich auch fachsimpeln kann.

Und was soll bleiben?

Open Mouth – Hamburg Food Festival als Plattform für alle, die gutes Essen und feine Getränke lieben. Als feste Größe im jährlichen Veranstaltungskalender der schönsten Stadt. Und als Treiber für Nachhaltigkeit: „Hier sollen sich regionale Lösungsansätze für globale ökologische und soziale Herausforderungen des Ernährungssystems entwickeln“, sagt Julian Stock von der Agentur blood actvertising, die ebenfalls wesentlich zum Konzept beigesteuert hat. „Langfristig stabil und wirtschaftlich tragfähig, vom Acker bis auf den Teller.“

Bis dahin: Mund auf, genießen und staunen! Und wenn Sie jetzt Appetit bekommen haben, dann können Sie hier Eintrittskarten das Open Mouth – Hamburg Food Festival gewinnen!